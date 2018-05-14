أخبار الأحزاب

حركة النهضة

نفت حركة النهضة أمس ما راج من اخبار حول طرح راشد الغنوشي مبادرة وساطة لحل خلاف بين دولتين شقيقتين ، وأكّدت حركة النهضة في بلاغها أنه لم يُطلب من الغنوشي القيام بوساطة بين البلدين الشقيقين، كما أنه لم يطرح مبادرة كهذه مشددة على السياسة الخارجية التونسية الرسمية التي تقوم على دعم سياسة توثيق العلاقة بالجوار المباشر والتضامن المغاربي والعربي.

مشروع تونس

قال الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق ان تحالفات حزبه القادمة ستكون على مستوى الكفاءة وليس فقط على مناهضة حركة النهضة وتابع بالقول أن الاتفاق الجديد لا يمكن له ان يكون فقط على موضوع مع النهضة أو ضدها بل من الواجب ان يكون حول كيفية ادارة الحكم على حد قوله.

التيار الديمقراطي

قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إنّ نتائج الإنتخابات البلدية التي أحرزها حزبه تؤكد أنه يحظى بثقة الناخب مقارنة ببقيّة الاحزاب رغم ترشحه في 69 قائمة فقط. مضيفا بأن حزب التيار ينخرط في التحالفات التي تهدف إلى خدمة الشأن المحلي باعتبار أنّ هذه الانتخابات لا علاقة لها بالسياسة وترتبط مباشرة بالشؤون المحلية.

حزب المبادرة

قال نائب رئيس حزب المبادرة محمد الغرياني أن فرضية انصهار حزبه مع حركة نداء تونس وارد مشيرا الى عدم وجود مشاورات في الغرض غير ان فرضية الانصهار فيها حلول لما سمي بأزمة الوسط على حد قوله ، واستبعد في المقابل التقارب مع الحزب الدستوري الحر.