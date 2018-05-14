أخبار الأحزاب

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حركة النهضة
نفت حركة النهضة أمس ما راج من اخبار حول طرح راشد الغنوشي مبادرة وساطة لحل خلاف بين دولتين شقيقتين ، وأكّدت حركة النهضة في بلاغها أنه لم يُطلب من الغنوشي القيام بوساطة بين البلدين الشقيقين، كما أنه لم يطرح مبادرة كهذه مشددة على السياسة الخارجية التونسية الرسمية التي تقوم على دعم سياسة توثيق العلاقة بالجوار المباشر والتضامن المغاربي والعربي.
مشروع تونس
قال الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق ان تحالفات حزبه القادمة ستكون على مستوى الكفاءة وليس فقط على مناهضة حركة النهضة وتابع بالقول أن الاتفاق الجديد لا يمكن له ان يكون فقط على موضوع مع النهضة أو ضدها بل من الواجب ان يكون حول كيفية ادارة الحكم على حد قوله.
التيار الديمقراطي
قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إنّ نتائج الإنتخابات البلدية التي أحرزها حزبه تؤكد أنه يحظى بثقة الناخب مقارنة ببقيّة الاحزاب رغم ترشحه في 69 قائمة فقط. مضيفا بأن حزب التيار ينخرط في التحالفات التي تهدف إلى خدمة الشأن المحلي باعتبار أنّ هذه الانتخابات لا علاقة لها بالسياسة وترتبط مباشرة بالشؤون المحلية.
حزب المبادرة
قال نائب رئيس حزب المبادرة محمد الغرياني أن فرضية انصهار حزبه مع حركة نداء تونس وارد مشيرا الى عدم وجود مشاورات في الغرض غير ان فرضية الانصهار فيها حلول لما سمي بأزمة الوسط على حد قوله ، واستبعد في المقابل التقارب مع الحزب الدستوري الحر.
حركة النهضة
نفت حركة النهضة أمس ما راج من اخبار حول طرح راشد الغنوشي مبادرة وساطة لحل خلاف بين دولتين شقيقتين ، وأكّدت حركة النهضة في بلاغها أنه لم يُطلب من الغنوشي القيام بوساطة بين البلدين الشقيقين، كما أنه لم يطرح مبادرة كهذه مشددة على السياسة الخارجية التونسية الرسمية التي تقوم على دعم سياسة توثيق العلاقة بالجوار المباشر والتضامن المغاربي والعربي.
مشروع تونس
قال الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق ان تحالفات حزبه القادمة ستكون على مستوى الكفاءة وليس فقط على مناهضة حركة النهضة وتابع بالقول أن الاتفاق الجديد لا يمكن له ان يكون فقط على موضوع مع النهضة أو ضدها بل من الواجب ان يكون حول كيفية ادارة الحكم على حد قوله.
التيار الديمقراطي
قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إنّ نتائج الإنتخابات البلدية التي أحرزها حزبه تؤكد أنه يحظى بثقة الناخب مقارنة ببقيّة الاحزاب رغم ترشحه في 69 قائمة فقط. مضيفا بأن حزب التيار ينخرط في التحالفات التي تهدف إلى خدمة الشأن المحلي باعتبار أنّ هذه الانتخابات لا علاقة لها بالسياسة وترتبط مباشرة بالشؤون المحلية.
حزب المبادرة
قال نائب رئيس حزب المبادرة محمد الغرياني أن فرضية انصهار حزبه مع حركة نداء تونس وارد مشيرا الى عدم وجود مشاورات في الغرض غير ان فرضية الانصهار فيها حلول لما سمي بأزمة الوسط على حد قوله ، واستبعد في المقابل التقارب مع الحزب الدستوري الحر.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018