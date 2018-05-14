من ذكريات مناضل وطني (152):محمد الكيلاني:مـــن الشعب الـــى الصبـــــــاح

عندما التحقت بجريدة الشعب كان رئيس تحريرها سي محمد العروسي بن صالح وكان مدير التحرير محمد شندول، اتفقنا على أن اكتب مقالاتي باسم احمد الحسيني حيث أعلموني انه يجب أن اختار اسم مستعار فأخذت احمد من اسمي محمد والحسيني لأني من سيدي حسون.

كنت اكتب صفحة كل أسبوع وأخذت مكانة لا باس بها منذ 1996 وتناولت فيها كل القضايا الهامة سواء على النطاق الدولي أو المحلي وفي ذلك الوقت كانت تلك المهنة الوحيدة التي امتهنها وكنت أتقاضى 20 دينار عن الصفحة أي 80 دينار في الشهر وكنت أعيش منها.

عندما سقط النظام في اندونيسيا كتبت مقالا تحليليا حول سقوط النظام في اندونيسيا والدوافع الحقيقية لذلك الحدث وبينت أن استشراء الفساد هناك وتسلط العائلة الحاكمة بشكل مفضوح والاستيلاء على ثروات الدولة والدكتاتورية وانعدام الحريات هي الأسباب التي جعلت النظام ينهار وأدت بالشعب إلى العصيان وتغيير نظام الحكم.

قلت إن هذا البلد في آسيا وحصل له ذلك وهو ما يجعل نظام الحكم في تونس في حاجة إلى إصلاحات جوهرية وإصلاح المنظومة السياسية والاجتماعية ليمكن البلاد من التطور وكذلك لتجنب التوجه نحو الحكم بالحديد والنار وقد يؤدي إلى مواجهات في الشارع مثلما حصل في اندونيسيا.

صدر المقال يوم الجمعة وبالطبع التونسيون وخاصة النخب السياسية والإعلامية في تونس قالوا إن اندوسيا هي «انتونزيا» أي أن المقال حول تونس وكتبت حوله تقارير وفي حدود العاشرة صباحا تم استدعاء محمد شندول إلى الداخلية ومحمد العروسي بن صالح أيضا وإسماعيل السحباني.

بالرغم من ان السحباني قال لهم لا تشيروا إلى المقال في الصفحة الأولى لكن تمت دعوته وانطلقت الأبحاث مع الجميع، كان السؤال الأبرز من هو صاحب المقال فقالوا لهم انه اسم مستعار لمحمد الكيلاني وان الأمين العام على علم بذلك.

استفسروا حول أصل التسمية المستعارة فقالوا لهم انه ليس لها أي مرجع ديني وان الأصل هو أنها إشارة إلى قريتي وبعد تحقيق طويل انتهى المشوار مع جريدة الشعب لان الداخلية قررت منعي من الكتابة فيها.

بعد الشعب اتجهت إلى كتابة الكراريس حول القضايا الوطنية والدولية وكتبت سلسلة منها قرابة سبعين كراسا تقريبا وكانت أول كراس حول الماركسية في عصر العولمة كما كتبت عن إصلاح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك سنة 2000 وقلت كيف أن الأمريكان والاتحاد الأوروبي بصدد الإعداد لتغيير المنظومات السياسية في البلدان العربية وسيحدثون نوعا من الثورات لتحقيق ذلك كما كتبت عن حرب الخليج الأولى والثانية بين إيران والعراق ثم الهجوم على العراق.

كل القضايا تقريبا تناولتها كما تناولت في 2005 كراسا حول اقتصاد المعرفة والمرحلة الجديدة التي دخلها العالم وعالجتها بدقائقها كما اتجهت إلى الكتابات النظرية والفكرية والسياسية والأبحاث الكبيرة مثل «التجربة الروسية اشتراكية أم رأسمالية».

كنت اكتب بغزارة إلى جانب نشاطي السياسي والتزاماتي وكنت اكتب باستمرار وفي حدود 2009 /2010 اتصل بي فيصل بعطوط وكان مدير تحرير بجريدة الصباح في ثوبها الجديد بعد ان اشتراها صخر الماطري وقال لي انه سيختار مجموعة من النخب السياسية والأقلام لكي يؤسس نوعا من المنتدى داخل الجريدة تكتب فيه مقالات حرة ومن الطبيعي أن محمد الكيلاني كوجه يساري بإمكانه المشاركة في ذلك المنتدى.

كما أعلمني أنني سأحصل على اجر مقابل ما اكتبه، بقدر ما قبلت أن احصل من جريدة الشعب على 20 دينار بقدر ما كنت في علاقة بالصباح ارفض ذلك وقلت إنني اعبر عن أفكاري ووجهة نظري الخاصة من القضايا التي تهم البلاد ويمكن أن تكون في تعارض مع سياسة الجريدة خاصة نقد نظام الحكم وبالتالي لا أريد أن يتدخل أي كان في ما اكتب وطالما أنني اكتب بحرية بالتالي أفضل أن اكتب كمناضل وليس كأجير ورغم كل المحاولات رفضت والى اليوم تطالبني جريدة الصباح بالحصول على مستحقاتي لكنني ارفض.