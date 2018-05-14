أولا وأخيرا:«كيلو بوسطة»

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يطاردني سؤال أخجل من طرحه لأنه أشبه شيء عندي بالقرد الذي كلما اقتربت منه أ كثر لتعرفه أكثر ظنك تلعب معه فأراك عورته والعهدة على العارفين بطباع القردة... وما أحوجنا اليوم إليهم.
هو سؤال كلما طاردني إلا وعدت إليه ومسكت به وركبته ورحت وسحت وهمت وضربت في أرض الدولة والقصور المصادرة أبحث له فيها عن جواب شاف إلا ومر بي لا على جيف الكلاب فذاك من تحصيل الحاصل وإنما على عورات القردة دون أن ألعب معها ودون أن أراها أصلا.
هو سؤال محرج مخجل ومؤسف فمعذرة مسبقا على طرحه لا من حسابي وإنما عليكم.
هل أصبحنا أنتِ وأنت وهي وهو وأنا «رزق البيليك» ملكا من أملاك الدولة. أم ملكا من الأملاك المصادرة حتى نتعرض سويا الى ما تتعرض له هذه الأملاك بالتمام والكمال وفي كل الحالات من إهمال فظيع... وابتزاز مريع ونهب شنيع. وسرقات موصوفة ومضاربات معروفة (مضروبة بالسفود) وتعامل مؤقت وتحيّل دائم وغموض المآل ومغبة المصير.
نحن وأملاك الدولة والأملاك المصادرة وجهان لورقة سوداء واحدة في أياد بيضاء واحلة للإبط في السمن المستورد.
نحن وتلك الأملاك سواسية فإن كنا من أملاك الدولة خوفي من أن تكون الدولة قد فوتت فينا للملاك الجدد وإن كنا من الأملاك المصادرة فخوفي من أن تكون الدولة قد باعتنا لا في بتة بالمزاد العلني ولا تحت الطاولة ولا فوقها وإنما بالتحويلات الالكترونية من الخارج للخارج «كيلو بوسطة».
يطاردني سؤال أخجل من طرحه لأنه أشبه شيء عندي بالقرد الذي كلما اقتربت منه أ كثر لتعرفه أكثر ظنك تلعب معه فأراك عورته والعهدة على العارفين بطباع القردة... وما أحوجنا اليوم إليهم.
هو سؤال كلما طاردني إلا وعدت إليه ومسكت به وركبته ورحت وسحت وهمت وضربت في أرض الدولة والقصور المصادرة أبحث له فيها عن جواب شاف إلا ومر بي لا على جيف الكلاب فذاك من تحصيل الحاصل وإنما على عورات القردة دون أن ألعب معها ودون أن أراها أصلا.
هو سؤال محرج مخجل ومؤسف فمعذرة مسبقا على طرحه لا من حسابي وإنما عليكم.
هل أصبحنا أنتِ وأنت وهي وهو وأنا «رزق البيليك» ملكا من أملاك الدولة. أم ملكا من الأملاك المصادرة حتى نتعرض سويا الى ما تتعرض له هذه الأملاك بالتمام والكمال وفي كل الحالات من إهمال فظيع... وابتزاز مريع ونهب شنيع. وسرقات موصوفة ومضاربات معروفة (مضروبة بالسفود) وتعامل مؤقت وتحيّل دائم وغموض المآل ومغبة المصير.
نحن وأملاك الدولة والأملاك المصادرة وجهان لورقة سوداء واحدة في أياد بيضاء واحلة للإبط في السمن المستورد.
نحن وتلك الأملاك سواسية فإن كنا من أملاك الدولة خوفي من أن تكون الدولة قد فوتت فينا للملاك الجدد وإن كنا من الأملاك المصادرة فخوفي من أن تكون الدولة قد باعتنا لا في بتة بالمزاد العلني ولا تحت الطاولة ولا فوقها وإنما بالتحويلات الالكترونية من الخارج للخارج «كيلو بوسطة».
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018