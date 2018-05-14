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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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السياسي
أولا وأخيرا:«كيلو بوسطة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

يطاردني سؤال أخجل من طرحه لأنه أشبه شيء عندي بالقرد الذي كلما اقتربت منه أ كثر لتعرفه أكثر ظنك تلعب معه فأراك عورته والعهدة على العارفين بطباع القردة... وما أحوجنا اليوم إليهم.

هو سؤال كلما طاردني إلا وعدت إليه ومسكت به وركبته ورحت وسحت وهمت وضربت في أرض الدولة والقصور المصادرة أبحث له فيها عن جواب شاف إلا ومر بي لا على جيف الكلاب فذاك من تحصيل الحاصل وإنما على عورات القردة دون أن ألعب معها ودون أن أراها أصلا.
هو سؤال محرج مخجل ومؤسف فمعذرة مسبقا على طرحه لا من حسابي وإنما عليكم.
هل أصبحنا أنتِ وأنت وهي وهو وأنا «رزق البيليك» ملكا من أملاك الدولة. أم ملكا من الأملاك المصادرة حتى نتعرض سويا الى ما تتعرض له هذه الأملاك بالتمام والكمال وفي كل الحالات من إهمال فظيع... وابتزاز مريع ونهب شنيع. وسرقات موصوفة ومضاربات معروفة (مضروبة بالسفود) وتعامل مؤقت وتحيّل دائم وغموض المآل ومغبة المصير.
نحن وأملاك الدولة والأملاك المصادرة وجهان لورقة سوداء واحدة في أياد بيضاء واحلة للإبط في السمن المستورد.
نحن وتلك الأملاك سواسية فإن كنا من أملاك الدولة خوفي من أن تكون الدولة قد فوتت فينا للملاك الجدد وإن كنا من الأملاك المصادرة فخوفي من أن تكون الدولة قد باعتنا لا في بتة بالمزاد العلني ولا تحت الطاولة ولا فوقها وإنما بالتحويلات الالكترونية من الخارج للخارج «كيلو بوسطة».

بقلم: مسعود الكوكي
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السياسي
أولا وأخيرا:«كيلو بوسطة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

يطاردني سؤال أخجل من طرحه لأنه أشبه شيء عندي بالقرد الذي كلما اقتربت منه أ كثر لتعرفه أكثر ظنك تلعب معه فأراك عورته والعهدة على العارفين بطباع القردة... وما أحوجنا اليوم إليهم.

هو سؤال كلما طاردني إلا وعدت إليه ومسكت به وركبته ورحت وسحت وهمت وضربت في أرض الدولة والقصور المصادرة أبحث له فيها عن جواب شاف إلا ومر بي لا على جيف الكلاب فذاك من تحصيل الحاصل وإنما على عورات القردة دون أن ألعب معها ودون أن أراها أصلا.
هو سؤال محرج مخجل ومؤسف فمعذرة مسبقا على طرحه لا من حسابي وإنما عليكم.
هل أصبحنا أنتِ وأنت وهي وهو وأنا «رزق البيليك» ملكا من أملاك الدولة. أم ملكا من الأملاك المصادرة حتى نتعرض سويا الى ما تتعرض له هذه الأملاك بالتمام والكمال وفي كل الحالات من إهمال فظيع... وابتزاز مريع ونهب شنيع. وسرقات موصوفة ومضاربات معروفة (مضروبة بالسفود) وتعامل مؤقت وتحيّل دائم وغموض المآل ومغبة المصير.
نحن وأملاك الدولة والأملاك المصادرة وجهان لورقة سوداء واحدة في أياد بيضاء واحلة للإبط في السمن المستورد.
نحن وتلك الأملاك سواسية فإن كنا من أملاك الدولة خوفي من أن تكون الدولة قد فوتت فينا للملاك الجدد وإن كنا من الأملاك المصادرة فخوفي من أن تكون الدولة قد باعتنا لا في بتة بالمزاد العلني ولا تحت الطاولة ولا فوقها وإنما بالتحويلات الالكترونية من الخارج للخارج «كيلو بوسطة».

بقلم: مسعود الكوكي
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