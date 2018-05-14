بعد فشلها في البلديات:الأحزاب «تلملم» جراحها !

تدفع نتائج الانتخابات البلدية بمختلف تجلياتها ودلالاتها بالأحزاب السياسية الى ضرورة القيام بمراجعات ذاتية ،منطقيا لا تحتمل الكثير من الوقت قصد الاستعداد سريعا لباقي الاستحقاقات الوطنية لسنة 2019.

تونس ـ الشروق-:

وبإعلان النتائج الاولوية للانتخابات البلدية في كل الدوائر البلدية ألقت مجمل مؤشراتها المتعلقة بحصة كل حزب ومدى تطور خزاناتها الانتخابية ونسب العزوف بظلالها على الاحزاب السياسية طارحة أكثر من سؤال ملح ينشد المراجعات الذاتية العاجلة.

النهضة والفوز المرّ

ولم يخف فوز حركة النهضة بأغلبية مقاعد المجالس البلدية بيان تآكل رصيدها الانتخابي خلال 3 محطات انتخابية من 1 مليون و500 ألف و649 صوتا سنة 2011 الى 516 ألفا و379 صوتا في الانتخابات البلدية المنقضية، بما جعل القيادي محمد بن سالم يصف الانتصار بالفوز المرّ.

وتابع بن سالم بالقول ان نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية كانت متدنية جدًّا وأن المصوتين للنهضة في تراجع بما يجعل الانتصار تشوبه مرارة مشيرًا إلى أنه يجب البحث عن الأسباب من خلال القيام بدراسة موضوعية.

ولئن تتمسك قيادات الحركة بتفسير تراجع رصيدها الانتخابي الى مقاطعة جزء من الناخبين وعدم حماستهم في المشاركة العامة في الاستحقاق الانتخابي فإن المعطيات الواردة من الكواليس تؤكد اشتغال الحزب على معطى العزوف ككل لبيان اسبابه الذاتية والموضوعية قصد استرجاع خزانه الانتخابي قبل استحقاقات 2019.

مراجعات داخل النداء

كما دفعت حصيلة نداء تونس الى ارتدادات داخلية داخل الحزب حاول مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي التقاطها من خلال توجيه رسالة الى «الاغلبية الصامتة» أو العازفين قبل الندائيين مفادها نية الحزب التوجه اليهم رأسا حيث شدد السبسي الابن على المراجعة والاصلاح والسعي الجدي لاستعادة الثقة في رسالة خصها للذين خيروا الصمت. ومعالم استراتيجية المراجعة والاصلاح الذي توعد بها المدير التنفيذي للحزب ولئن كشف عن جزء منها باعلان عدم التحالف مع ضلع التوافق الثاني حركة النهضة في المجالس البلدية فانها في حاجة الى مزيد البلورة كما يذهب الى ذلك مراقبون بدء باعلان موعد دقيق لمؤتمر الحزب والحسم في فرضيات التحالف مع ما سمي «بمشتقات نداء تونس» والقوى التقدمية من عدمه علاوة على المراجعات في مستويات الهيكلة والسياسات العامة وتوزيع المسؤوليات وتبيان الاخطاء المرتكبة والنواقص ، وعلى الارجح حسب ما بلغ الشروق أن يتم النظر في كل هذه المسائل في اجتماع المكتب الوطني للحزب في الايام القريبة القادمة.

الجبهة في إحراج

وعلاوة على الحزبيين الاغلبيين بدا عدم الرضا السمة الابرز في استقراء الجبهة الشعبية لنتائجها في الاستحقاق البلدي، ولئن ذهب بيان الائتلاف الصادر أول أمس الى اعتبار النتائج المتحصل عليها لا تعكس الحجم الحقيقي لحضور الجبهة ولما ينبغي أن تكون عليه في المشهد السياسي علاوة على اتهام الائتلاف الحاكم بالتسبب في العزوف فان اجتماع المجلس المركزي الاخير شدد على الانكباب في الفترة القريبة القادمة على تقييم أدائها بكل موضوعية للوقوف عند كافة مظاهر التقصير والخلل بهدف تجاوزها في أسرع وقت ممكن استعدادا للمحطات السياسية القادمة.

كما ان حصة الجبهة الشعبية في المقاعد البلدية باتت تثير الاحراج إزاء جدية طرح نفسها كبديل للحكم اذ اعتبر عضو مجلسها المركزي محسن النابتي انه من العوامل الذاتية المفسرة لحصة الجبهة في البلديات القرار المتخذ من قبل مجلسها في خوض الاستحقاق في 120 دائرة بلدية فقط، حيث أن الاختبار البلدي قبل قادم الاستحقاقات يفرض على الجبهة أيضا التعجيل بالاصلاحات الهيكلية ناهيك وأن ريادته للمعارضة باتت مهددة بالصعود اللافت لحزب التيار الديمقراطي.

المشروع وانسداد الأفق الشعبي

ويبدو الامر مشابها أيضا في حزب حركة مشروع تونس التي طالما أعلنت كونها البديل الجاهز لازاحة منظومة الحكم الحالية قبل التقدم الجزئي بالترشحات في البلديات وحصد نتائج في ذيل الترتيب العام بما جعل القيادة تستشعر انسداد الافق الشعبي للحزب لتنخرط مبكرا هي الاخرى في خلافات داخلية حول تقييم نتائج البلديات ومن ثمة ترميم مايجب ترميمه. كما الحقت نتائج الانتخابات البلدية ضررا فادحا بحزب حراك تونس الارادة اذ لم يحصد من المقاعد سوى أضعفها بما عجل بالحديث بشأن «انفجار» وشيك يهز اركان الحزب من قبل احد قياديه المستقيلين زبير المولهي.

وفي المحصلة فإن الانتخابات البلدية بوصفها محطة هامة لقياس الوزن الانتخابي لكل حزب ومنصة مهمة لبلوغ الاستحقاق التشريعي والرئاسي بأوفر الحظوظ فانها من المنطقي ان تدفع في نسق المراجعات الذاتية لجل الاحزاب.

أشرف الرياحي