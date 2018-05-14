هيئة الانتخابات تتلقى 19 طعنا في نتائج البلديات

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بلغ عدد الطعون التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نتائج الانتخابات البلدية 19 طعنا قبل نهاية الآجال القانونية في الغرض اليوم الاثنين
وكشف مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «للشروق» عن تلقي الهيئة لـ19 طعنا في نتائج الانتخابات أغلبها من قبل قائمات مستقلة.
وتجدر الإشارة الى ان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنور بن حسن قد أفاد في تصريح سابق أن مجلس الهيئة أحال 120 مخالفة خطيرة على أنظار النيابة العمومية ، باعتبارها جرائم إنتخابية ذات صبغة جزائية، ويمكن أن تؤثر في نتيجة التصويت.
وكانت هيئة الانتخابات قد أكّدت أن الأجل الأقصى للاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البلدية سيكون في بداية شهر جوان 2018، أي بعد البت في الطعون المعروضة لدى المحاكم الادارية، في مدة تتراوح بين 21 و27 يوما مضيفة بأن القاضي له إمكانية الرجوع والنظر في كامل مراحل المسار الانتخابي انطلاقا من مرحلة الترشحات الى مرحلة التسجيل والحملة الانتخابية.
بلغ عدد الطعون التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نتائج الانتخابات البلدية 19 طعنا قبل نهاية الآجال القانونية في الغرض اليوم الاثنين
وكشف مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «للشروق» عن تلقي الهيئة لـ19 طعنا في نتائج الانتخابات أغلبها من قبل قائمات مستقلة.
وتجدر الإشارة الى ان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنور بن حسن قد أفاد في تصريح سابق أن مجلس الهيئة أحال 120 مخالفة خطيرة على أنظار النيابة العمومية ، باعتبارها جرائم إنتخابية ذات صبغة جزائية، ويمكن أن تؤثر في نتيجة التصويت.
وكانت هيئة الانتخابات قد أكّدت أن الأجل الأقصى للاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البلدية سيكون في بداية شهر جوان 2018، أي بعد البت في الطعون المعروضة لدى المحاكم الادارية، في مدة تتراوح بين 21 و27 يوما مضيفة بأن القاضي له إمكانية الرجوع والنظر في كامل مراحل المسار الانتخابي انطلاقا من مرحلة الترشحات الى مرحلة التسجيل والحملة الانتخابية.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018