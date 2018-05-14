هيئة الانتخابات تتلقى 19 طعنا في نتائج البلديات

بلغ عدد الطعون التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نتائج الانتخابات البلدية 19 طعنا قبل نهاية الآجال القانونية في الغرض اليوم الاثنين

وكشف مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «للشروق» عن تلقي الهيئة لـ19 طعنا في نتائج الانتخابات أغلبها من قبل قائمات مستقلة.

وتجدر الإشارة الى ان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنور بن حسن قد أفاد في تصريح سابق أن مجلس الهيئة أحال 120 مخالفة خطيرة على أنظار النيابة العمومية ، باعتبارها جرائم إنتخابية ذات صبغة جزائية، ويمكن أن تؤثر في نتيجة التصويت.

وكانت هيئة الانتخابات قد أكّدت أن الأجل الأقصى للاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البلدية سيكون في بداية شهر جوان 2018، أي بعد البت في الطعون المعروضة لدى المحاكم الادارية، في مدة تتراوح بين 21 و27 يوما مضيفة بأن القاضي له إمكانية الرجوع والنظر في كامل مراحل المسار الانتخابي انطلاقا من مرحلة الترشحات الى مرحلة التسجيل والحملة الانتخابية.