وجهة نظر:في اجتماع رؤساء وثيقة قرطاج:إرضاء الجميع... غاية قد تدرك!

«إن اجتماع الأطراف الموقّعة على اتفاق قرطاج سيكون ‹›مفصليا›› .. والاتحاد العام التونسي للشغل لن يكون شاهد زور .. ويوم الإثنين القادم سيكون يوما حاسما››.

ثلاث جمل هي من الاهمية بمكان صدع بها الامين العام لاتحاد الشغل اول امس السبت خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الجهوي للمنظمة بمنوبة يمكن ان تعطي صورة عما سيسفر عنه اجتماع اليوم للموقعين على وثيقة قرطاج ..

الجميع في قلب العاصفة

اجتماع اليوم ياتي في ظروف صعبة لكل الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج فالحزبان الاهم في البلاد خرجا من الانتخابات البلدية وهما مثخنان بالجراح لسببين اولهما نسبة المشاركة المتدنية والتي تعكس فقدان عموم التونسيين للثقة فيهما مما دفعهم الى العزوف عن المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي وهو ما يقرع نواقيس الخطر بقوة حول امكانية اعلان القطيعة بين التونسيين والسياسة ولن تكون انتخابات 2019 افضل حال من الانتخابات الاخيرة ان تواصل الحال على ما هو عليه لان عزوف التونسيين عن المشاركة بكثافة اسبابه اقتصادية بالاساس اذ لا يمكن ان يتحفزوا للمشاركة في الانتخابات وهم يعانون تدهورا كبيرا في قدراتهم الشرائية عكسه ارتفاع نسبة التضخم التي وصلت الى 7,7 % في افريل الماضي.. ثاني مظاهر النزيف الذي يعاني منه الحزبان يتجلى في تقدم القائمات المستقلة عن اولهما وهو حزب حركة النهضة بفارق 4 نقاط كاملة وبفارق 10 نقاط عن نداء تونس وهو ما يعني ان الخزان الانتخابي للحزبين الاكبر في البلاد اصيب بثقب كبير افقدهما نسبة معتبرة من الاصوات وهذا يحتم عليهما خلق استراتيجيا ناجعة لاستعادة «الاصوات الهاربة» عنهما باسرع ما يكون .. بقية الاطراف المهمة التي مازالت مؤمنة بقيمة وثيقة قرطاج وهي اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف ليسا في افضل حال من النهضة والنداء فاتحاد الشغل مازال مثخنا بجراح معركة نقابة التعليم الثانوي مع الحكومة لولا ما تحلى به امينه العام نور الدين الطبوبي من فطنة جعلته يتدخل بكل ثقله لانهاء المعركة باقل الاضرار الممكنة . اتحاد الاعراف ايضا فقد الكثير من وهجه منذ تولي سمير ماجول رئاسته وها هو يستكمل المائة يوم منذ تنصيبه ولم يحقق للاعراف شيئا على مستوى تحسين مناخ الاستثمار ومحاربة التهريب والسوق الموازية.

كل الاحتمالات مطروحة

لان الجميع في قلب العاصفة فانه من الصعوبة بمكان اتخاذ القرار الملائم فاتحاد الشغل اقوى المعارضين لحكومة الشاهد يصرّ على تغيير الحكومة... النداء والنهضة هما ايضا بين مطرقة سلبيات السير في نهج التغييرات المتتالية للحكومات وسندان المحافظة على الشاهد مع ما قد يثيره ذاك من غضب للمنظمة الشغيلة واحتمال خروجها من وثيقة قرطاج اضافة الى تعطيلها لاي اصلاحات اقتصادية مقترحة من المؤسسات المالية العالمية وهو ما سيزيد الوضع الاقتصادي سوءا لن يتحمل تبعاته الا النهضة والنداء .. كل هذا يجعل اجتماع اليوم مفتوحا على كل الاحتمالات. ولعل أهم هذه الاحتمالات بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة مع اجراء تحويرات وزارية في العمق وهو ما قد يرضي الجميع.





عادل الطياري