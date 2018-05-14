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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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في اجتماع وثيقة قرطاج:اليوم، الحسم في مصير حكومة الشاهد
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السياسي
في اجتماع وثيقة قرطاج:اليوم، الحسم في مصير حكومة الشاهد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

تلتقي اليوم الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية للنظر في اشكال التعديل الحكومي التي ستحسم في مصير حكومة الشاهد.

تونس ـ الشروق-:
وبعد استكمال اللجنة الفنية للموقعين على وثيقة قرطاج اعمالها بخصوص اعداد مشروع «وثيقة قرطاج2» واطلاع الاحزاب على فحواها، يجتمع اليوم الموقعون في قصر قرطاج وفي جدول اعمالهم الشروع في تناول مشروع الوثيقة الذي اعدها الخبراء، واثراء النقاش حول اجراءاتها الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لل20 شهرا القادمة ،اضافة الى تناول محورها السياسي المتعلق بهيكلة الحكومة في علاقة بالتوافق حول طبيعة التعديل الحكومي قبل المصادقة عليه.
اختلافات في الاجراءات
وقبل اجتماع اليوم تلقي الاجراءات المضمنة في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمشروع وثيقة قرطاج 2 بظلالها على اجتماع اليوم بعد أن رحلت اللجنة الفنية عددا من النقاط الخلافية الى اجتماع اليوم، هذه الاختلافات قد تمدد في الحيز الزمني للتوافق حولها خاصة وان المنظمة الشغيلة اعدت ورقة تأليفية لجملة احترازاتها بخصوص عدد من الاجراءات ذات العلاقة بالملف الاقتصادي والاجتماعي على غرار ملف المؤسسات العمومية قصد اعادة الصياغة على ضوء توافقات جديدة يحدد حيزها الزمني الانتقال السلس في النقاط الموضوعة في جدول الاعمال من عدمه.
وبإحراز التوافق حول مشروع وثيقة قرطاج 2 في جانبيها الاقتصادي والاجتماعي سيكون المحور السياسي في علاقة بالتوافق حول طبيعة التعديل الحكومي نقطة الحسم التي يتطلع الموقعون الى بلوغها.
تباين حول التعديل الحكومي
وطبيعة التعديل المقترح من النقاط التي رحلتها لجنة الخبراء الى اجتماع اليوم ويشرع الموقعون في مناقشتها برؤى متباينة نسبيا حيث يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بوجوب القيام بتعديل عميق يطال كافة مفاصل الدولة وفي مقدمتها الوزراء والمناصب العليا، في المقابل ولئن يؤيد حزب نداء تونس وجوب تعديل وزاري لإضفاء نفس جديد يمكن من انقاذ البلاد من ازمتها فان عددا من قياداته تعارض التحوير المعمق في المناصب العليا خارج صلاحيات الاحزاب الفائزة في انتخابات 2014 وتعتبر أن صاحب المبادرة الاصلية رئيس الجمهورية وهو المخول للبت في مصير الحكومة.
كما تؤيد حركة النهضة التعديل الوزاري جزئيا قصد ضخ دماء جديدة في الحكومة مع المحافظة على الاستقرار السياسي الى غاية 2019 حيث صرح القيادي في الحزب سليم بسباس بان النهضة تؤكد على ضرورة الاستقرار و على أهمية ضخ دماء جديدة في الحكومة و انها مع التحوير الوزاري سواء كان جزئيا أو كليا لأعضاء الحكومة شريطة الإسراع في غلق هذا الملف.
وبحسم الملف السياسي سيتسنى للاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج المصادقة على مشروع قرطاج 2 ليكون خارطة الانقاذ للفترة القادمة، وأكدت مصادر مطلعة للشروق انه وعلى الرغم من التباين الحاصل في الرؤى السياسية فان المشترك بينها يروم الذهاب الى اعادة هيكلة الحكومة من خلال التخلي عن خطة كاتب دولة في عدد من الوزارات والنزول بعددها بعد دمج العديد منها بينما تحدد الوزارات المعنية بالتحوير بناء على تقييم تشاركي ليبقى مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرتبطا بمدى قدرته على الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق الجديدة.

أشرف الرياحي
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السياسي
في اجتماع وثيقة قرطاج:اليوم، الحسم في مصير حكومة الشاهد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

تلتقي اليوم الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية للنظر في اشكال التعديل الحكومي التي ستحسم في مصير حكومة الشاهد.

تونس ـ الشروق-:
وبعد استكمال اللجنة الفنية للموقعين على وثيقة قرطاج اعمالها بخصوص اعداد مشروع «وثيقة قرطاج2» واطلاع الاحزاب على فحواها، يجتمع اليوم الموقعون في قصر قرطاج وفي جدول اعمالهم الشروع في تناول مشروع الوثيقة الذي اعدها الخبراء، واثراء النقاش حول اجراءاتها الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لل20 شهرا القادمة ،اضافة الى تناول محورها السياسي المتعلق بهيكلة الحكومة في علاقة بالتوافق حول طبيعة التعديل الحكومي قبل المصادقة عليه.
اختلافات في الاجراءات
وقبل اجتماع اليوم تلقي الاجراءات المضمنة في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمشروع وثيقة قرطاج 2 بظلالها على اجتماع اليوم بعد أن رحلت اللجنة الفنية عددا من النقاط الخلافية الى اجتماع اليوم، هذه الاختلافات قد تمدد في الحيز الزمني للتوافق حولها خاصة وان المنظمة الشغيلة اعدت ورقة تأليفية لجملة احترازاتها بخصوص عدد من الاجراءات ذات العلاقة بالملف الاقتصادي والاجتماعي على غرار ملف المؤسسات العمومية قصد اعادة الصياغة على ضوء توافقات جديدة يحدد حيزها الزمني الانتقال السلس في النقاط الموضوعة في جدول الاعمال من عدمه.
وبإحراز التوافق حول مشروع وثيقة قرطاج 2 في جانبيها الاقتصادي والاجتماعي سيكون المحور السياسي في علاقة بالتوافق حول طبيعة التعديل الحكومي نقطة الحسم التي يتطلع الموقعون الى بلوغها.
تباين حول التعديل الحكومي
وطبيعة التعديل المقترح من النقاط التي رحلتها لجنة الخبراء الى اجتماع اليوم ويشرع الموقعون في مناقشتها برؤى متباينة نسبيا حيث يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بوجوب القيام بتعديل عميق يطال كافة مفاصل الدولة وفي مقدمتها الوزراء والمناصب العليا، في المقابل ولئن يؤيد حزب نداء تونس وجوب تعديل وزاري لإضفاء نفس جديد يمكن من انقاذ البلاد من ازمتها فان عددا من قياداته تعارض التحوير المعمق في المناصب العليا خارج صلاحيات الاحزاب الفائزة في انتخابات 2014 وتعتبر أن صاحب المبادرة الاصلية رئيس الجمهورية وهو المخول للبت في مصير الحكومة.
كما تؤيد حركة النهضة التعديل الوزاري جزئيا قصد ضخ دماء جديدة في الحكومة مع المحافظة على الاستقرار السياسي الى غاية 2019 حيث صرح القيادي في الحزب سليم بسباس بان النهضة تؤكد على ضرورة الاستقرار و على أهمية ضخ دماء جديدة في الحكومة و انها مع التحوير الوزاري سواء كان جزئيا أو كليا لأعضاء الحكومة شريطة الإسراع في غلق هذا الملف.
وبحسم الملف السياسي سيتسنى للاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج المصادقة على مشروع قرطاج 2 ليكون خارطة الانقاذ للفترة القادمة، وأكدت مصادر مطلعة للشروق انه وعلى الرغم من التباين الحاصل في الرؤى السياسية فان المشترك بينها يروم الذهاب الى اعادة هيكلة الحكومة من خلال التخلي عن خطة كاتب دولة في عدد من الوزارات والنزول بعددها بعد دمج العديد منها بينما تحدد الوزارات المعنية بالتحوير بناء على تقييم تشاركي ليبقى مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرتبطا بمدى قدرته على الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق الجديدة.

أشرف الرياحي
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