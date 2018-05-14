حي الزهور:إيقاف تكفيــــري احتفل بوفـــاة عون حرس فـــي حـــــادث مـــــرور

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق تكفيري احتفل بوفاة عون من الحرس الوطني في حادث مرور. ويستفاد من التحقيقات المجراة ان العنصر التكفيري المذكور من سكان حي الزهور غرب العاصمة ورصد أعوان منطقة الامن الوطني بالسيجومي معلومات حول تنزيل تدوينات فايسبوكية حملت احتفالا بوفاة عون حرس وطني في حادث مرور بالساحل وبإيقاف الاعوان للعنصر المذكور حجزوا لديه تسجيلات مصوّرة للحادث القاتل وارفقها بتدوينات وتعاليق احتفل في فحواها بوفاة العون الامني وعبّر عن ابتهاجه بتلك الوفاة معتبرا ان الأمنيين والعسكريين طواغيت وجب هلاكهم وهو ما اعترف به أمام المحققين وبإحالته على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لم ينكر ان تلك التعاليق هو الذي دوّنها مرفوقة بصور للحادث المروري الذي أودى بحياة عون الحرس الوطني فصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار استكمال التحقيقات معه في ملف القضية.

العجرودي