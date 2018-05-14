حي الزهور:إيقاف تكفيــــري احتفل بوفـــاة عون حرس فـــي حـــــادث مـــــرور

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أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق تكفيري احتفل بوفاة عون من الحرس الوطني في حادث مرور. ويستفاد من التحقيقات المجراة ان العنصر التكفيري المذكور من سكان حي الزهور غرب العاصمة ورصد أعوان منطقة الامن الوطني بالسيجومي معلومات حول تنزيل تدوينات فايسبوكية حملت احتفالا بوفاة عون حرس وطني في حادث مرور بالساحل وبإيقاف الاعوان للعنصر المذكور حجزوا لديه تسجيلات مصوّرة للحادث القاتل وارفقها بتدوينات وتعاليق احتفل في فحواها بوفاة العون الامني وعبّر عن ابتهاجه بتلك الوفاة معتبرا ان الأمنيين والعسكريين طواغيت وجب هلاكهم وهو ما اعترف به أمام المحققين وبإحالته على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لم ينكر ان تلك التعاليق هو الذي دوّنها مرفوقة بصور للحادث المروري الذي أودى بحياة عون الحرس الوطني فصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار استكمال التحقيقات معه في ملف القضية.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق تكفيري احتفل بوفاة عون من الحرس الوطني في حادث مرور. ويستفاد من التحقيقات المجراة ان العنصر التكفيري المذكور من سكان حي الزهور غرب العاصمة ورصد أعوان منطقة الامن الوطني بالسيجومي معلومات حول تنزيل تدوينات فايسبوكية حملت احتفالا بوفاة عون حرس وطني في حادث مرور بالساحل وبإيقاف الاعوان للعنصر المذكور حجزوا لديه تسجيلات مصوّرة للحادث القاتل وارفقها بتدوينات وتعاليق احتفل في فحواها بوفاة العون الامني وعبّر عن ابتهاجه بتلك الوفاة معتبرا ان الأمنيين والعسكريين طواغيت وجب هلاكهم وهو ما اعترف به أمام المحققين وبإحالته على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لم ينكر ان تلك التعاليق هو الذي دوّنها مرفوقة بصور للحادث المروري الذي أودى بحياة عون الحرس الوطني فصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار استكمال التحقيقات معه في ملف القضية.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018