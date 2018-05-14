وسط العاصمة:الاحتفـــاظ بـــامرأة هدّدت باختطاف أبناء أمنيين بعد إيقـــاف نجلها

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احتفظ أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بامرأة هدّدت إطارات أمنية باختطاف أبنائهم بعد إيقاف ابنها المفتش عنه في قضايا حق عام. ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن أعوان احدى المناطق الأمنية وسط العاصمة تمكنوا الاسبوع الماضي من إيقاف شاب عمره 21 عاما على خلفية صدور عدة مناشير تفتيش في حقه من أجل جرائم تعلقت بالسرقات و«البراكاجات» وبعد إيقافه ونقله الى مقر منطقة الامن الوطني لمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه التحقت به والدته وشرعت في التهجم على الأعوان وهدّدت إطارات أمنية بالمنطقة باختطاف أبنائهم انتقاما منهم على إيقافهم ابنها. وتم تصوير تلك التهديدات واطلاع السلطات القضائية بفحواها فبادرت هذه الأخيرة بإصدار إنابة قضائية لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني لمباشرة الابحاث اللازمة في شأن أم الشاب الموقوف مع الإذن بالاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث.
احتفظ أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بامرأة هدّدت إطارات أمنية باختطاف أبنائهم بعد إيقاف ابنها المفتش عنه في قضايا حق عام. ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن أعوان احدى المناطق الأمنية وسط العاصمة تمكنوا الاسبوع الماضي من إيقاف شاب عمره 21 عاما على خلفية صدور عدة مناشير تفتيش في حقه من أجل جرائم تعلقت بالسرقات و«البراكاجات» وبعد إيقافه ونقله الى مقر منطقة الامن الوطني لمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه التحقت به والدته وشرعت في التهجم على الأعوان وهدّدت إطارات أمنية بالمنطقة باختطاف أبنائهم انتقاما منهم على إيقافهم ابنها. وتم تصوير تلك التهديدات واطلاع السلطات القضائية بفحواها فبادرت هذه الأخيرة بإصدار إنابة قضائية لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني لمباشرة الابحاث اللازمة في شأن أم الشاب الموقوف مع الإذن بالاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018