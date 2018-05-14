وسط العاصمة:الاحتفـــاظ بـــامرأة هدّدت باختطاف أبناء أمنيين بعد إيقـــاف نجلها

احتفظ أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بامرأة هدّدت إطارات أمنية باختطاف أبنائهم بعد إيقاف ابنها المفتش عنه في قضايا حق عام. ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن أعوان احدى المناطق الأمنية وسط العاصمة تمكنوا الاسبوع الماضي من إيقاف شاب عمره 21 عاما على خلفية صدور عدة مناشير تفتيش في حقه من أجل جرائم تعلقت بالسرقات و«البراكاجات» وبعد إيقافه ونقله الى مقر منطقة الامن الوطني لمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه التحقت به والدته وشرعت في التهجم على الأعوان وهدّدت إطارات أمنية بالمنطقة باختطاف أبنائهم انتقاما منهم على إيقافهم ابنها. وتم تصوير تلك التهديدات واطلاع السلطات القضائية بفحواها فبادرت هذه الأخيرة بإصدار إنابة قضائية لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني لمباشرة الابحاث اللازمة في شأن أم الشاب الموقوف مع الإذن بالاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث.

سليم العجرودي