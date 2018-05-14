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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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وسط العاصمة:الاحتفـــاظ بـــامرأة هدّدت باختطاف أبناء أمنيين بعد إيقـــاف نجلها
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السياسي
وسط العاصمة:الاحتفـــاظ بـــامرأة هدّدت باختطاف أبناء أمنيين بعد إيقـــاف نجلها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

احتفظ أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بامرأة هدّدت إطارات أمنية باختطاف أبنائهم بعد إيقاف ابنها المفتش عنه في قضايا حق عام. ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن أعوان احدى المناطق الأمنية وسط العاصمة تمكنوا الاسبوع الماضي من إيقاف شاب عمره 21 عاما على خلفية صدور عدة مناشير تفتيش في حقه من أجل جرائم تعلقت بالسرقات و«البراكاجات» وبعد إيقافه ونقله الى مقر منطقة الامن الوطني لمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه التحقت به والدته وشرعت في التهجم على الأعوان وهدّدت إطارات أمنية بالمنطقة باختطاف أبنائهم انتقاما منهم على إيقافهم ابنها. وتم تصوير تلك التهديدات واطلاع السلطات القضائية بفحواها فبادرت هذه الأخيرة بإصدار إنابة قضائية لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني لمباشرة الابحاث اللازمة في شأن أم الشاب الموقوف مع الإذن بالاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث.

سليم العجرودي
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السياسي
وسط العاصمة:الاحتفـــاظ بـــامرأة هدّدت باختطاف أبناء أمنيين بعد إيقـــاف نجلها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

احتفظ أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بامرأة هدّدت إطارات أمنية باختطاف أبنائهم بعد إيقاف ابنها المفتش عنه في قضايا حق عام. ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن أعوان احدى المناطق الأمنية وسط العاصمة تمكنوا الاسبوع الماضي من إيقاف شاب عمره 21 عاما على خلفية صدور عدة مناشير تفتيش في حقه من أجل جرائم تعلقت بالسرقات و«البراكاجات» وبعد إيقافه ونقله الى مقر منطقة الامن الوطني لمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه التحقت به والدته وشرعت في التهجم على الأعوان وهدّدت إطارات أمنية بالمنطقة باختطاف أبنائهم انتقاما منهم على إيقافهم ابنها. وتم تصوير تلك التهديدات واطلاع السلطات القضائية بفحواها فبادرت هذه الأخيرة بإصدار إنابة قضائية لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني لمباشرة الابحاث اللازمة في شأن أم الشاب الموقوف مع الإذن بالاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث.

سليم العجرودي
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وسط العاصمة:الاحتفـــاظ بـــامرأة هدّدت باختطاف أبناء أمنيين بعد إيقـــاف نجلها
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
احتفظ أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بامرأة هدّدت إطارات أمنية باختطاف أبنائهم بعد...
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حي الزهور:إيقاف تكفيــــري احتفل بوفـــاة عون حرس فـــي حـــــادث مـــــرور
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة...
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