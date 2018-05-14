في60 ثانية

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عشرات القتلى والجرحى في باكستان

توفي خمسة عشر شخصًا على الأقل فيما أصيب العشرات جراء حوادث سببتها الأمطار التي تهاطلت بغزارة خلال الثمانية والاربعين ساعة الماضية في المناطق الشمالية من باكستان.

انطلاق أول رحلة

انطلقت صباح أمس، أول رحلة للخط البحري الجديد للمسافرين والذي يربط مدينة قابس بجزيرة جربة. ومن المفترض ان يؤمن هذا الخط في مرحلة أولى رحلتين في اليوم حسب باعث المشروع محمد كيلاني.

انطلاق مشروع

تم أمس الأحد إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهذيب وترميم وتجميل البنايات السكنية بكامل محيط المرسى القديم ببنزرت، وذلك في إطار إعادة إحياء وحسن توظيف الفضاء سياحيا وثقافيا ومعماريا وتنمويا عموما.

تجمع احتجاجي نقابي

انتظم، صباح أمس الاحد، أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، تجمع نقابي احتجاجي، إحياء للذكرى السبعين للنكبة واحتجاجا على قرار الرئيس الامريكي، دونالد ترومب، نقل سفارة بلاده إلى القدس الشريف.