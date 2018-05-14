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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

عشرات القتلى والجرحى في باكستان
توفي خمسة عشر شخصًا على الأقل فيما أصيب العشرات جراء حوادث سببتها الأمطار التي تهاطلت بغزارة خلال الثمانية والاربعين ساعة الماضية في المناطق الشمالية من باكستان.

انطلاق أول رحلة
انطلقت صباح أمس، أول رحلة للخط البحري الجديد للمسافرين والذي يربط مدينة قابس بجزيرة جربة. ومن المفترض ان يؤمن هذا الخط في مرحلة أولى رحلتين في اليوم حسب باعث المشروع محمد كيلاني.

انطلاق مشروع
تم أمس الأحد إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهذيب وترميم وتجميل البنايات السكنية بكامل محيط المرسى القديم ببنزرت، وذلك في إطار إعادة إحياء وحسن توظيف الفضاء سياحيا وثقافيا ومعماريا وتنمويا عموما.

تجمع احتجاجي نقابي
انتظم، صباح أمس الاحد، أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، تجمع نقابي احتجاجي، إحياء للذكرى السبعين للنكبة واحتجاجا على قرار الرئيس الامريكي، دونالد ترومب، نقل سفارة بلاده إلى القدس الشريف.

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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

عشرات القتلى والجرحى في باكستان
توفي خمسة عشر شخصًا على الأقل فيما أصيب العشرات جراء حوادث سببتها الأمطار التي تهاطلت بغزارة خلال الثمانية والاربعين ساعة الماضية في المناطق الشمالية من باكستان.

انطلاق أول رحلة
انطلقت صباح أمس، أول رحلة للخط البحري الجديد للمسافرين والذي يربط مدينة قابس بجزيرة جربة. ومن المفترض ان يؤمن هذا الخط في مرحلة أولى رحلتين في اليوم حسب باعث المشروع محمد كيلاني.

انطلاق مشروع
تم أمس الأحد إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهذيب وترميم وتجميل البنايات السكنية بكامل محيط المرسى القديم ببنزرت، وذلك في إطار إعادة إحياء وحسن توظيف الفضاء سياحيا وثقافيا ومعماريا وتنمويا عموما.

تجمع احتجاجي نقابي
انتظم، صباح أمس الاحد، أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، تجمع نقابي احتجاجي، إحياء للذكرى السبعين للنكبة واحتجاجا على قرار الرئيس الامريكي، دونالد ترومب، نقل سفارة بلاده إلى القدس الشريف.

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إعادة تأهيل
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، أول أمس بالحمامات، أن الحكومة تعول على التكوين المهني...
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رقم محدود
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يبقى عدد التلاميذ المرسمين في التعليم الخاص في تونس، محدودا ولا يتجاوز نسبة 5 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس...
المزيد >>
مسيرة سلمية
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
نظّم الائتلاف الجمعياتي المتكوّن من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية القيادة...
المزيد >>
اتفاقية تعاون
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
تم يوم الجمعة الماضي، ابرام اتفاقية تعاون وشراكة بين مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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