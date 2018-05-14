في60 ثانية

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عشرات القتلى والجرحى في باكستان
توفي خمسة عشر شخصًا على الأقل فيما أصيب العشرات جراء حوادث سببتها الأمطار التي تهاطلت بغزارة خلال الثمانية والاربعين ساعة الماضية في المناطق الشمالية من باكستان.
انطلاق أول رحلة
انطلقت صباح أمس، أول رحلة للخط البحري الجديد للمسافرين والذي يربط مدينة قابس بجزيرة جربة. ومن المفترض ان يؤمن هذا الخط في مرحلة أولى رحلتين في اليوم حسب باعث المشروع محمد كيلاني.
انطلاق مشروع
تم أمس الأحد إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهذيب وترميم وتجميل البنايات السكنية بكامل محيط المرسى القديم ببنزرت، وذلك في إطار إعادة إحياء وحسن توظيف الفضاء سياحيا وثقافيا ومعماريا وتنمويا عموما.
تجمع احتجاجي نقابي
انتظم، صباح أمس الاحد، أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، تجمع نقابي احتجاجي، إحياء للذكرى السبعين للنكبة واحتجاجا على قرار الرئيس الامريكي، دونالد ترومب، نقل سفارة بلاده إلى القدس الشريف.
عشرات القتلى والجرحى في باكستان
توفي خمسة عشر شخصًا على الأقل فيما أصيب العشرات جراء حوادث سببتها الأمطار التي تهاطلت بغزارة خلال الثمانية والاربعين ساعة الماضية في المناطق الشمالية من باكستان.
انطلاق أول رحلة
انطلقت صباح أمس، أول رحلة للخط البحري الجديد للمسافرين والذي يربط مدينة قابس بجزيرة جربة. ومن المفترض ان يؤمن هذا الخط في مرحلة أولى رحلتين في اليوم حسب باعث المشروع محمد كيلاني.
انطلاق مشروع
تم أمس الأحد إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهذيب وترميم وتجميل البنايات السكنية بكامل محيط المرسى القديم ببنزرت، وذلك في إطار إعادة إحياء وحسن توظيف الفضاء سياحيا وثقافيا ومعماريا وتنمويا عموما.
تجمع احتجاجي نقابي
انتظم، صباح أمس الاحد، أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، تجمع نقابي احتجاجي، إحياء للذكرى السبعين للنكبة واحتجاجا على قرار الرئيس الامريكي، دونالد ترومب، نقل سفارة بلاده إلى القدس الشريف.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018