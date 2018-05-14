الكشف عن خليّة تكفيريّة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّنت أول أمس فرقة الإرشاد ومصلحة التوقي من الإرهاب بمنطقة الأمن الوطني بالمنستير المدينة من الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر أعمارهم تتراوح بين 23 و25 سنة بمعتمديّة السّاحلين.

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