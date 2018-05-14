ايقاف عمل

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكّد المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة خلال جلسة عامة خارقة للعادة إيقاف العمل بالاتفاقية الممضاة عام 2006 مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام».

إعادة تأهيل أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، أول أمس بالحمامات، أن الحكومة تعول على التكوين المهني... المزيد >>

رقم محدود يبقى عدد التلاميذ المرسمين في التعليم الخاص في تونس، محدودا ولا يتجاوز نسبة 5 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس... المزيد >>

مسيرة سلمية نظّم الائتلاف الجمعياتي المتكوّن من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية القيادة... المزيد >>