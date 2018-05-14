بيان توضيحي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أمس الأحد في بيان توضيحي أنه ليست هنالك نقاط خلافية مع الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تتعلق بتجاوزات أو مطالب مادية للأعوان مثلما يقع تداوله.

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