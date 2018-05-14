دكتوراه شرفية

أعلن الاتحاد العام للأطباء البيطريين التونسيين، ان جامعة ساساري الايطالية ستمنحه اليوم الاثنين الدكتوراه الشرفية في مجال الطب البيطري مما يشكل تكريما جديدا لتونس. وبين الاتحاد، في بلاغ له، ان رئيس الاتحاد فوزي كشريد سيتسلم هذه الجائزة.