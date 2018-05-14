اجتماع مجلس الشراكة

تحتضن العاصمة البلجيكية ببروكسيل الثلاثاء المقبل أشغال الدورة الرابعة عشر لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني، وبحضور جوهانس هان المفوّض الأوروبي المكّلف بالتوّسع والسياسة الأوروبية للجوار وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية.