اتفاقية تعاون

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تم يوم الجمعة الماضي، ابرام اتفاقية تعاون وشراكة بين مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات «إفادة» والجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين.

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