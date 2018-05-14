إعادة تأهيل

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، أول أمس بالحمامات، أن الحكومة تعول على التكوين المهني ليكون آلية استراتيجية للتشغيل وبعث موارد الرزق، ورصدت اعتمادات بـ500 مليون دينار لفترة خمس سنوات لتأهيل مراكز التكوين المهني وتطوير قدراتها.

إعادة تأهيل أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، أول أمس بالحمامات، أن الحكومة تعول على التكوين المهني... المزيد >>

رقم محدود يبقى عدد التلاميذ المرسمين في التعليم الخاص في تونس، محدودا ولا يتجاوز نسبة 5 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس... المزيد >>

مسيرة سلمية نظّم الائتلاف الجمعياتي المتكوّن من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية القيادة... المزيد >>