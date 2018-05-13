حالة الطقس ليوم الإثنين 14 ماي 2018

سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا مع أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب وتساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

البحر متموج بالشمال وشديد الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحليّة وبين 26 و 31 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.