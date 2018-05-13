وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب

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قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم اليوم الأحد 13 ماي 2018 إن الكتاتيب تعتبر الى جانب الأسرة خط الدفاع الاول لتحصين تونس وشبابها من أخطار الرجعية والإرهاب، وفق تعبيره.
وأكد عظوم خلال اشرافه بقصر بلدية منزل جميل، بولاية بنزرت، على افتتاح الندوة الجهوية حول " تفعيل اتفاقية الشراكة بين وزارة الشؤون الدينية و الرابطة الوطنية للقرآن الكريم" اهمية الكتاتيب كآلية بارزة في مقاومة كل اشكال التطرف، مبينا أن الوزارة فعلت شراكتها مع الرابطة الوطنية للقران الكريم سنتي 2014 و2018 انطلاقا من ايمانها بدورها في نشر قيم الدين الاسلامي الحنيف والمعتدل دون تجاذبات سياسية او ما شابه.
ومن جانبه شدد رئيس الرابطة الوطنية للقران الكريم محمد مشفر على حيادية الرابطة وعدم انتمائها لأي شق حزبي منذ انبعاثها وحرص كل ابنائها من الجمعيات المنضوية تحتها على العمل لأجل نشر قيم الدين الحنيف السمحة، حسب تقديره.
وتولى وزير الشؤون الدينية رفقة والي بنزرت تكريم ثلة من الشيوخ والائمة لدورهم في نشر القيم السمحة للدين الاسلامي الحنيف ونشر القران الكريم وتحفيظه كما قام بتدشين جامع السيدة عائشة بمنزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل.
قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم اليوم الأحد 13 ماي 2018 إن الكتاتيب تعتبر الى جانب الأسرة خط الدفاع الاول لتحصين تونس وشبابها من أخطار الرجعية والإرهاب، وفق تعبيره.
وأكد عظوم خلال اشرافه بقصر بلدية منزل جميل، بولاية بنزرت، على افتتاح الندوة الجهوية حول " تفعيل اتفاقية الشراكة بين وزارة الشؤون الدينية و الرابطة الوطنية للقرآن الكريم" اهمية الكتاتيب كآلية بارزة في مقاومة كل اشكال التطرف، مبينا أن الوزارة فعلت شراكتها مع الرابطة الوطنية للقران الكريم سنتي 2014 و2018 انطلاقا من ايمانها بدورها في نشر قيم الدين الاسلامي الحنيف والمعتدل دون تجاذبات سياسية او ما شابه.
ومن جانبه شدد رئيس الرابطة الوطنية للقران الكريم محمد مشفر على حيادية الرابطة وعدم انتمائها لأي شق حزبي منذ انبعاثها وحرص كل ابنائها من الجمعيات المنضوية تحتها على العمل لأجل نشر قيم الدين الحنيف السمحة، حسب تقديره.
وتولى وزير الشؤون الدينية رفقة والي بنزرت تكريم ثلة من الشيوخ والائمة لدورهم في نشر القيم السمحة للدين الاسلامي الحنيف ونشر القران الكريم وتحفيظه كما قام بتدشين جامع السيدة عائشة بمنزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018