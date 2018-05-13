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يوم الأحد 13 ماي 2018
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وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
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الوطنية
وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018 | 20:13

قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم اليوم الأحد 13 ماي 2018 إن الكتاتيب تعتبر الى جانب الأسرة خط الدفاع الاول لتحصين تونس وشبابها من أخطار الرجعية والإرهاب، وفق تعبيره.

وأكد عظوم خلال اشرافه بقصر بلدية منزل جميل، بولاية بنزرت، على افتتاح الندوة الجهوية حول " تفعيل اتفاقية الشراكة بين وزارة الشؤون الدينية و الرابطة الوطنية للقرآن الكريم" اهمية الكتاتيب كآلية بارزة في مقاومة كل اشكال التطرف، مبينا أن الوزارة فعلت شراكتها مع الرابطة الوطنية للقران الكريم سنتي 2014 و2018 انطلاقا من ايمانها بدورها في نشر قيم الدين الاسلامي الحنيف والمعتدل دون تجاذبات سياسية او ما شابه.

ومن جانبه شدد رئيس الرابطة الوطنية للقران الكريم محمد مشفر على حيادية الرابطة وعدم انتمائها لأي شق حزبي منذ انبعاثها وحرص كل ابنائها من الجمعيات المنضوية تحتها على العمل لأجل نشر قيم الدين الحنيف السمحة، حسب تقديره.

وتولى وزير الشؤون الدينية رفقة والي بنزرت تكريم ثلة من الشيوخ والائمة لدورهم في نشر القيم السمحة للدين الاسلامي الحنيف ونشر القران الكريم وتحفيظه كما قام بتدشين جامع السيدة عائشة بمنزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل.

وات
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وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018 السّاعة 20:13
قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم اليوم الأحد 13...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الوطنية
وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018 | 20:13

قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم اليوم الأحد 13 ماي 2018 إن الكتاتيب تعتبر الى جانب الأسرة خط الدفاع الاول لتحصين تونس وشبابها من أخطار الرجعية والإرهاب، وفق تعبيره.

وأكد عظوم خلال اشرافه بقصر بلدية منزل جميل، بولاية بنزرت، على افتتاح الندوة الجهوية حول " تفعيل اتفاقية الشراكة بين وزارة الشؤون الدينية و الرابطة الوطنية للقرآن الكريم" اهمية الكتاتيب كآلية بارزة في مقاومة كل اشكال التطرف، مبينا أن الوزارة فعلت شراكتها مع الرابطة الوطنية للقران الكريم سنتي 2014 و2018 انطلاقا من ايمانها بدورها في نشر قيم الدين الاسلامي الحنيف والمعتدل دون تجاذبات سياسية او ما شابه.

ومن جانبه شدد رئيس الرابطة الوطنية للقران الكريم محمد مشفر على حيادية الرابطة وعدم انتمائها لأي شق حزبي منذ انبعاثها وحرص كل ابنائها من الجمعيات المنضوية تحتها على العمل لأجل نشر قيم الدين الحنيف السمحة، حسب تقديره.

وتولى وزير الشؤون الدينية رفقة والي بنزرت تكريم ثلة من الشيوخ والائمة لدورهم في نشر القيم السمحة للدين الاسلامي الحنيف ونشر القران الكريم وتحفيظه كما قام بتدشين جامع السيدة عائشة بمنزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل.

وات
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رئيس صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين:ننتظر من رئيس الحكومة تصورا واقعيا للمشروع السكني
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في ندوة صحفية عقدت يوم الخميس الفارط بتونس...
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018 السّاعة 20:13
قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم اليوم الأحد 13...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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