سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"

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هنّأ رئيس النادي الإفريقي السابق سليم الرياحي، مساء اليوم الاحد، لاعبي النادي الإفريقي بعد تتويجهم بكأس تونس.
وكتب الرياحي في تديونة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما يلي:
"عن جدارة واستحقاق ، الإفريقي صاحبة الكأس الثالثة عشر، والثانية على التوالي ...
ألف مبروك لجماهير الجمعية ، برافو أبنائي، أحسنتم يا أبطال ...
يذكر أن النادي الإفريقي توج مساء اليوم الاحد بكأس تونس بنتيجة 4 مقابل 1 في مقابلة جمعته بالنجم الرياضي الساحلي بالملعب الاولمبي برادس.
هنّأ رئيس النادي الإفريقي السابق سليم الرياحي، مساء اليوم الاحد، لاعبي النادي الإفريقي بعد تتويجهم بكأس تونس.
وكتب الرياحي في تديونة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما يلي:
"عن جدارة واستحقاق ، الإفريقي صاحبة الكأس الثالثة عشر، والثانية على التوالي ...
ألف مبروك لجماهير الجمعية ، برافو أبنائي، أحسنتم يا أبطال ...
يذكر أن النادي الإفريقي توج مساء اليوم الاحد بكأس تونس بنتيجة 4 مقابل 1 في مقابلة جمعته بالنجم الرياضي الساحلي بالملعب الاولمبي برادس.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018