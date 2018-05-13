سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

هنّأ رئيس النادي الإفريقي السابق سليم الرياحي، مساء اليوم الاحد، لاعبي النادي الإفريقي بعد تتويجهم بكأس تونس.

وكتب الرياحي في تديونة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما يلي:

"عن جدارة واستحقاق ، الإفريقي صاحبة الكأس الثالثة عشر، والثانية على التوالي ...

ألف مبروك لجماهير الجمعية ، برافو أبنائي، أحسنتم يا أبطال ...

يذكر أن النادي الإفريقي توج مساء اليوم الاحد بكأس تونس بنتيجة 4 مقابل 1 في مقابلة جمعته بالنجم الرياضي الساحلي بالملعب الاولمبي برادس.