القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية

مكتب قفصة الشروق اولاين عبد الملك زعلاني : جد عشية اليوم حادث اليم تمثل في وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 14سنة بعد تعرضه لصاعقة كهربائية اثناء تواجده بحضيرة بناء بمنزل قرب مركز البريد ورغم تدخل بعض المواطنين لانقاذه وايضا الحماية المدنية لكنه فارق الحياة.

وحسب شهود عيان فان صورة الحادث تتمثل في ان الضحية كان يعمل بحضيرة بناء بمنزل في الطابق العلوي وبعد ان لامسته اسلاك التيار الكهربائي عالية الضغط التي كانت بجانب المنزل تعرض لصعقة قوية مما ادت الى وفاته على عين المكان رغم محاولات الإسعاف.

وقد تولت فرقة من الحماية المدنية نقله الى المستشفى الجهوي بقفصة فيما تعهدت احدى الفرق الامنية بالحادث .