منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

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اثارت صور احتضار مهرة بمنتزه النحلي من ولاية اريانة جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي حول امكانية وجود تقصير من قبل ادارة المنتزه في علاجها وبالتالي انقاذها من الموت في الابان.
وقام بعض المواطنين بنشر صور للمهرة وقد تم ابعادها عن قطيع الخيول وعزلها لتواجه مصيرها المحتوم في غياب المسؤولين بالمنتزه وفق تقديرهم.
وحسب ما تمت معاينته اليوم الاحد بمنتزه النحلي، فقد تولت طبيبة بيطرية حقن المهرة وانهاء معاناتها بعد اكثر من اسبوعين من اصابتها بعضة حصان على مستوى العنق مما تسبب لها في التهاب حاد وتعفن وفق ما افادت به الطبيبة البيطرية المباشرة للحالة الصحية للمهرة ايناس عرفة مراسلة (وات)، إذ اكدت "انها تتعامل مع ادارة المنتزه بشكل متواصل من خلال التدخل السريع لمعاينة قطيع الخيول بالمنتزه واتخاذ الاجراءات العلاجية المناسبة في الابان".
واشارت عرفة الى "انها باشرت الحالة الصحية للمهرة منذ اصابتها يوم 27 افريل الفارط وكانت حريصة بمعية المشرفين على المنتزه على استكمال علاجها من خلال المعاينة اليومية وتقديم المضادات الحيوية لكن حالتها لم تتحسن وتعكرت بسبب وجود بكتيريا جعلتها لا تقوى على الحراك ما اضطرها إلى إنهاء معاناتها وفق ما هو معمول به قانونيا وطبيا"، نافية وجود اي تقصير او اهمال في علاجها او الاعتناء بها من اي طرف كان حسب قولها.
ومن جانبه اكد مدير منتزه النحلي زهير السلطاني "وجود مغالطات كبرى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية للمهرة، مؤكدا انها حظيت بالعلاج اللازم في الابان وبمعاينات متواصلة من قبل الطبيبة البيطرية منذ اصابتها في العنق ولم يتم اغفالها خلافا لما اشيع بخصوص اهمال ادارة المنتزه للحيوانات الموجود او التقصير في العناية بها.
واضاف انه "اصر على الابقاء على حياتها والاكتفاء بعلاجها رغم تعكر حالتها الصحية وبلوغها مرحلة الاحتضار على امل ان تتعافى لكن وجودها في مكان قريب من رواد المنتزه بالحالة السيئة التي كانت عليها اثارت العديد من التساؤلات وفسحت المجال امام التاويلات الخاطئة حول امكانية وجود اهمال او تقصيرث
ويشار الى ان تدوينة على موقع الفيسبوك لمواطنة حول "اهمال ادارة منتزه النحلي لمهرة في حالة احتضار ودعوتها للتحرك العاجل لانقاذها" كانت وراء الجدل الذي احتدم في الايام القليلة الماضية للمطالبة بانقاذ المهرة بلغ الى حد ارسال طبيب بيطري من الخواص لمعاينتها الا ان ادارة المنتزه رفضت تمكينه من ذلك الامر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بفتح تحقيق جدي لانقاذ المهرة وايضا وضع رقابة على منتزه النحلي على مستوى الادارة والتسيير والنظافة والعناية الصحية والعلاجية للحيوانات الموجودة به واغلبها يشكل قطيع خيول ومجموعة من الطيور والحمام في اقفاص مهيئة.
اثارت صور احتضار مهرة بمنتزه النحلي من ولاية اريانة جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي حول امكانية وجود تقصير من قبل ادارة المنتزه في علاجها وبالتالي انقاذها من الموت في الابان.
وقام بعض المواطنين بنشر صور للمهرة وقد تم ابعادها عن قطيع الخيول وعزلها لتواجه مصيرها المحتوم في غياب المسؤولين بالمنتزه وفق تقديرهم.
وحسب ما تمت معاينته اليوم الاحد بمنتزه النحلي، فقد تولت طبيبة بيطرية حقن المهرة وانهاء معاناتها بعد اكثر من اسبوعين من اصابتها بعضة حصان على مستوى العنق مما تسبب لها في التهاب حاد وتعفن وفق ما افادت به الطبيبة البيطرية المباشرة للحالة الصحية للمهرة ايناس عرفة مراسلة (وات)، إذ اكدت "انها تتعامل مع ادارة المنتزه بشكل متواصل من خلال التدخل السريع لمعاينة قطيع الخيول بالمنتزه واتخاذ الاجراءات العلاجية المناسبة في الابان".
واشارت عرفة الى "انها باشرت الحالة الصحية للمهرة منذ اصابتها يوم 27 افريل الفارط وكانت حريصة بمعية المشرفين على المنتزه على استكمال علاجها من خلال المعاينة اليومية وتقديم المضادات الحيوية لكن حالتها لم تتحسن وتعكرت بسبب وجود بكتيريا جعلتها لا تقوى على الحراك ما اضطرها إلى إنهاء معاناتها وفق ما هو معمول به قانونيا وطبيا"، نافية وجود اي تقصير او اهمال في علاجها او الاعتناء بها من اي طرف كان حسب قولها.
ومن جانبه اكد مدير منتزه النحلي زهير السلطاني "وجود مغالطات كبرى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية للمهرة، مؤكدا انها حظيت بالعلاج اللازم في الابان وبمعاينات متواصلة من قبل الطبيبة البيطرية منذ اصابتها في العنق ولم يتم اغفالها خلافا لما اشيع بخصوص اهمال ادارة المنتزه للحيوانات الموجود او التقصير في العناية بها.
واضاف انه "اصر على الابقاء على حياتها والاكتفاء بعلاجها رغم تعكر حالتها الصحية وبلوغها مرحلة الاحتضار على امل ان تتعافى لكن وجودها في مكان قريب من رواد المنتزه بالحالة السيئة التي كانت عليها اثارت العديد من التساؤلات وفسحت المجال امام التاويلات الخاطئة حول امكانية وجود اهمال او تقصيرث
ويشار الى ان تدوينة على موقع الفيسبوك لمواطنة حول "اهمال ادارة منتزه النحلي لمهرة في حالة احتضار ودعوتها للتحرك العاجل لانقاذها" كانت وراء الجدل الذي احتدم في الايام القليلة الماضية للمطالبة بانقاذ المهرة بلغ الى حد ارسال طبيب بيطري من الخواص لمعاينتها الا ان ادارة المنتزه رفضت تمكينه من ذلك الامر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بفتح تحقيق جدي لانقاذ المهرة وايضا وضع رقابة على منتزه النحلي على مستوى الادارة والتسيير والنظافة والعناية الصحية والعلاجية للحيوانات الموجودة به واغلبها يشكل قطيع خيول ومجموعة من الطيور والحمام في اقفاص مهيئة.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018