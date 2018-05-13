الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي

تونس- الشروق اون لاين: أكد لاعب النادي الافريقي وسام يحي ان فريق باب الجديد قرر اهداء انتصاره اليوم وتتويجه بكأس تونس الى الفقيد عمر العبيدي .

يذكر ان النّادي الإفريقي توّج مساء اليوم الاحد بلقب كأس تونس للمرّة الثّالثة عشر في تاريخه و للمرّة الثّانية على التوالي إثر فوزه على حساب النّجم السّاحلي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة النّهائية.

وسجّل أهداف فريق باب الجديد كل من وسام يحي دق 37 ، صابر خليفة دق 51 و 90+4 و غازي العيّادي دق 65 فيما سجّل المدافع رامي البدوي هدف النّجم الوحيد في الدقيقة 81.