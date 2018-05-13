الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي

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تونس- الشروق اون لاين: أكد لاعب النادي الافريقي وسام يحي ان فريق باب الجديد قرر اهداء انتصاره اليوم وتتويجه بكأس تونس الى الفقيد عمر العبيدي .
يذكر ان النّادي الإفريقي توّج مساء اليوم الاحد بلقب كأس تونس للمرّة الثّالثة عشر في تاريخه و للمرّة الثّانية على التوالي إثر فوزه على حساب النّجم السّاحلي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة النّهائية.
وسجّل أهداف فريق باب الجديد كل من وسام يحي دق 37 ، صابر خليفة دق 51 و 90+4 و غازي العيّادي دق 65 فيما سجّل المدافع رامي البدوي هدف النّجم الوحيد في الدقيقة 81.
تونس- الشروق اون لاين: أكد لاعب النادي الافريقي وسام يحي ان فريق باب الجديد قرر اهداء انتصاره اليوم وتتويجه بكأس تونس الى الفقيد عمر العبيدي .
يذكر ان النّادي الإفريقي توّج مساء اليوم الاحد بلقب كأس تونس للمرّة الثّالثة عشر في تاريخه و للمرّة الثّانية على التوالي إثر فوزه على حساب النّجم السّاحلي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة النّهائية.
وسجّل أهداف فريق باب الجديد كل من وسام يحي دق 37 ، صابر خليفة دق 51 و 90+4 و غازي العيّادي دق 65 فيما سجّل المدافع رامي البدوي هدف النّجم الوحيد في الدقيقة 81.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018