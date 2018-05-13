الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي

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قالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم الأحد 13 ماي 2018 إنه ليست هنالك نقاط خلافية مع الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تتعلق بتجاوزات أو مطالب مادية للأعوان مثلما يقع تداوله.
وجاء في بيان توضيحي أصدرته الشركة اليوم، أن جلسة كانت قد انعقدت صباح اليوم بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بإشراف الوزير وحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالشركات والدواوين ونظرت في مسائل تتعلق بدعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومحطة توليد الكهرباء برادس 2 ومشروع محطة توليد الكهرباء بالصخيرة.
وأفضت الجلسة وفق البيان، إلى مشروع اتفاق سيقع التشاور فيه مع هياكل الطرف الاجتماعي قبل المصادقة عليه.
كما قال اتحاد الشغل، على صفحته الرسمية، إن جلسة عمل انعقدت اليوم في وزارة الطاقة و''انتهت بمشروع اتفاق هو الان بصدد التدارس من قبل هياكل القطاع الوطنية والجهوية في لقاء تشاوري''.
قالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم الأحد 13 ماي 2018 إنه ليست هنالك نقاط خلافية مع الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تتعلق بتجاوزات أو مطالب مادية للأعوان مثلما يقع تداوله.
وجاء في بيان توضيحي أصدرته الشركة اليوم، أن جلسة كانت قد انعقدت صباح اليوم بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بإشراف الوزير وحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالشركات والدواوين ونظرت في مسائل تتعلق بدعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومحطة توليد الكهرباء برادس 2 ومشروع محطة توليد الكهرباء بالصخيرة.
وأفضت الجلسة وفق البيان، إلى مشروع اتفاق سيقع التشاور فيه مع هياكل الطرف الاجتماعي قبل المصادقة عليه.
كما قال اتحاد الشغل، على صفحته الرسمية، إن جلسة عمل انعقدت اليوم في وزارة الطاقة و''انتهت بمشروع اتفاق هو الان بصدد التدارس من قبل هياكل القطاع الوطنية والجهوية في لقاء تشاوري''.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018