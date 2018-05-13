الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي

قالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم الأحد 13 ماي 2018 إنه ليست هنالك نقاط خلافية مع الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تتعلق بتجاوزات أو مطالب مادية للأعوان مثلما يقع تداوله.

وجاء في بيان توضيحي أصدرته الشركة اليوم، أن جلسة كانت قد انعقدت صباح اليوم بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بإشراف الوزير وحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالشركات والدواوين ونظرت في مسائل تتعلق بدعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومحطة توليد الكهرباء برادس 2 ومشروع محطة توليد الكهرباء بالصخيرة.

وأفضت الجلسة وفق البيان، إلى مشروع اتفاق سيقع التشاور فيه مع هياكل الطرف الاجتماعي قبل المصادقة عليه.

كما قال اتحاد الشغل، على صفحته الرسمية، إن جلسة عمل انعقدت اليوم في وزارة الطاقة و''انتهت بمشروع اتفاق هو الان بصدد التدارس من قبل هياكل القطاع الوطنية والجهوية في لقاء تشاوري''.

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