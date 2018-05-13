الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 13 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
الأولى
"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018 | 17:01

تعرض لاعب النادي الإفريقي فخر الدين الجزيري الى إصابة بشمروخ  على مستوى رأسه اثناء الاحتفال بالهدف الثاني الذي سجله زميله صابر خليفة .

وتشهد مدارج ملعب رادس الآن أحداث شعب بين جمهور الإفريقي والوحدات الأمنية .

تقرؤون أيضا
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب الكأس مع قائد الإفريقي
13 ماي 2018 السّاعة 21:07
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب الكأس مع قائد الإفريقي
المزيد >>
شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018 السّاعة 20:29
شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الإثنين 14 ماي 2018
13 ماي 2018 السّاعة 20:21
سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا مع أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب وتساقط...
المزيد >>
سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018 السّاعة 19:58
هنّأ رئيس النادي الإفريقي السابق سليم الرياحي، مساء اليوم الاحد، لاعبي النادي الإفريقي بعد تتويجهم بكأس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018 | 17:01

تعرض لاعب النادي الإفريقي فخر الدين الجزيري الى إصابة بشمروخ  على مستوى رأسه اثناء الاحتفال بالهدف الثاني الذي سجله زميله صابر خليفة .

وتشهد مدارج ملعب رادس الآن أحداث شعب بين جمهور الإفريقي والوحدات الأمنية .

تقرؤون أيضا
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب الكأس مع قائد الإفريقي
13 ماي 2018 السّاعة 21:07
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب الكأس مع قائد الإفريقي
المزيد >>
شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018 السّاعة 20:29
شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الإثنين 14 ماي 2018
13 ماي 2018 السّاعة 20:21
سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا مع أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب وتساقط...
المزيد >>
سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018 السّاعة 19:58
هنّأ رئيس النادي الإفريقي السابق سليم الرياحي، مساء اليوم الاحد، لاعبي النادي الإفريقي بعد تتويجهم بكأس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
﻿