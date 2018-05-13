الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ

-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
تقدم آلاف الأشخاص بطلب للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن رفات عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، إثر يوم واحد من فتح باب الاقتراع على ألف مكان للجمهور لحضور ذلك الحدث الوطني في دير وستمنستر بلندن الشهر المقبل.
ونشرت مؤسسة ستيفن هوكينغ في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"نحن سعداء لمثل هذه الاستجابة". ونشرت المؤسسة رابطا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) يقول إن 12 ألف شخص من 50 دولة شاركوا في الاقتراع الذي ما زال مفتوحًا حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وكان قد تم تشخيص حالة هوكينغ في عمر 21 عاما بأنه مصاب بمرض "التصلب العضلي الضمري، وهو شكل من أشكال أمراض الأعصاب الحركية غير قابل للشفاء، جعله قعيدا، وكان يحتاج لاستخدام أداة للحديث للتواصل، وتوفي أثناء نومه في 14 مارس عن عمر ناهز 76 عاما. وقال عالم الفيزياء لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" العام الماضي إنه "لم يتوقع على الإطلاق أن يصل إلى عمر 75 عاما".
وكان هوكينغ قد قال قبل وفاته إن أعظم إنجازاته كانت اكتشافه بأن الثقوب السوداء ليست سوداء بشكل كامل، وهو أمر حاسم لـ"تفهم كيفية حل المفارقات بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة". وسيتم دفن هوكينغ في 15 جوان بالقرب من قبر اسحق نيوتن، مما يمنحه شرفًا يتمتع به مشاهير الشخصيات الوطنية الأخرى.
تقدم آلاف الأشخاص بطلب للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن رفات عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، إثر يوم واحد من فتح باب الاقتراع على ألف مكان للجمهور لحضور ذلك الحدث الوطني في دير وستمنستر بلندن الشهر المقبل.
ونشرت مؤسسة ستيفن هوكينغ في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"نحن سعداء لمثل هذه الاستجابة". ونشرت المؤسسة رابطا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) يقول إن 12 ألف شخص من 50 دولة شاركوا في الاقتراع الذي ما زال مفتوحًا حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وكان قد تم تشخيص حالة هوكينغ في عمر 21 عاما بأنه مصاب بمرض "التصلب العضلي الضمري، وهو شكل من أشكال أمراض الأعصاب الحركية غير قابل للشفاء، جعله قعيدا، وكان يحتاج لاستخدام أداة للحديث للتواصل، وتوفي أثناء نومه في 14 مارس عن عمر ناهز 76 عاما. وقال عالم الفيزياء لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" العام الماضي إنه "لم يتوقع على الإطلاق أن يصل إلى عمر 75 عاما".
وكان هوكينغ قد قال قبل وفاته إن أعظم إنجازاته كانت اكتشافه بأن الثقوب السوداء ليست سوداء بشكل كامل، وهو أمر حاسم لـ"تفهم كيفية حل المفارقات بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة". وسيتم دفن هوكينغ في 15 جوان بالقرب من قبر اسحق نيوتن، مما يمنحه شرفًا يتمتع به مشاهير الشخصيات الوطنية الأخرى.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018