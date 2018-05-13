الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 13 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
5 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
سفيان الأسود
الدرس والأحزاب ....
....هل تكون بداية نهاية عصر الأحزاب في تونس بعد فشلها الكبير في الانتخابات البلدية....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر... بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة
الأولى
5 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018 | 16:03

يبقى عدد التلاميذ المرسمين في التعليم الخاص في تونس، محدودا ولا يتجاوز نسبة 5 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة، محمود مفتاح الذي أبرز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش الاجتماع السابع للإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، المنعقد أمس السبت بالعاصمة، "ضرورة مراجعة التشريع التونسي بهدف ملاءمته مع المتغييرات الجديدة للمجتمع وتحسين مردودية المؤسسات التربوية الخاصة، من أجل ضمان جودة أفضل للتعليم في جميع المستويات الدراسية".

 وفي هذا السياق لفت رئيس المنظمة إلى أن "المدارس الابتدائية الخاصة، لها نتائج أفضل من غيرها من المؤسسات التربوية الخاصة، في مستويات ما قبل الدراسة والإعدادي والثانوي والجامعي".

 وبيّن مفتاح أنه من الضرورة بمكان تحسين ظروف الدراسة بالمدارس الإبتدائية العمومية التي ساهمت في تكوين الكفاءات التونسية، من أجل تحسين مردوديتها، حتى يكون التنافس بين القطاعين العام والخاص هاما وذا جدوى، لما فيه مصلحة التلميذ.

ومن جانبه اعتبر عبد اللطيف الخماسي، رئيس الإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، أن "15 ألف مؤسسة تربوية خاصة منها 11 ألف مؤسسة، بين حضانات ورياض أطفال، توفّر اليوم جودة تعليم جيدة جدا، مقارنة بالسنوات الماضية، حسب تقييم الأولياء أنفسهم".

وأفاد بأنه سيتم توحيد الأنشطة من أجل الدفاع عن مصالح القطاع وحقوق الناشطين فيه، وذلك عقب هذا الإجتماع السابع للإتحاد والذي جمع المسؤولين عن المؤسسات التربوية الخاصة بجهات تونس 1 وتونس2 وأريانة ومنوبة، .

 وأضاف الخماسي أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي تم تأسيسه في ماي 2017، نظّم اجتماعات في قفصة وقابس وصفاقس وبن عروس والكاف وتونس، مع مسؤولي المؤسسات التربوية الخاصة بمختلف جهات البلاد، وذلك من أجل إرساء هياكل جهوية وتوحيد الأنشطة بمختلف المؤسسات التربوية في جميع المستويات الدراسية، حتى يبقى مفاوض واحد مع وزارة الإشراف، بهدف تحسين جودة التعليم.

 وأضاف قائلا: "نحن نكوّن كفاءات الغد وبالتالي يجب تشريكنا في مختلف القرارات التي تهم القطاع التربوي".

تقرؤون أيضا
شاهد.. مباشر.. نهائي كأس تونس: الافريقي - النجم
13 ماي 2018 السّاعة 15:30
مباشر.. نهائي كأس تونس: النادي الافريقي - النجم الساحلي
المزيد >>
الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018 السّاعة 16:40
تقدم آلاف الأشخاص بطلب للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن رفات عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ،...
المزيد >>
5 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018 السّاعة 16:03
يبقى عدد التلاميذ المرسمين في التعليم الخاص في تونس، محدودا ولا يتجاوز نسبة 5 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس...
المزيد >>
الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018 السّاعة 15:53
تونس- الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: أختتم قبل قليل في ضاحية قمرت الملتقى الذي ينظمه الحزب الحر الدستوري...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
5 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018 | 16:03

يبقى عدد التلاميذ المرسمين في التعليم الخاص في تونس، محدودا ولا يتجاوز نسبة 5 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة، محمود مفتاح الذي أبرز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش الاجتماع السابع للإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، المنعقد أمس السبت بالعاصمة، "ضرورة مراجعة التشريع التونسي بهدف ملاءمته مع المتغييرات الجديدة للمجتمع وتحسين مردودية المؤسسات التربوية الخاصة، من أجل ضمان جودة أفضل للتعليم في جميع المستويات الدراسية".

 وفي هذا السياق لفت رئيس المنظمة إلى أن "المدارس الابتدائية الخاصة، لها نتائج أفضل من غيرها من المؤسسات التربوية الخاصة، في مستويات ما قبل الدراسة والإعدادي والثانوي والجامعي".

 وبيّن مفتاح أنه من الضرورة بمكان تحسين ظروف الدراسة بالمدارس الإبتدائية العمومية التي ساهمت في تكوين الكفاءات التونسية، من أجل تحسين مردوديتها، حتى يكون التنافس بين القطاعين العام والخاص هاما وذا جدوى، لما فيه مصلحة التلميذ.

ومن جانبه اعتبر عبد اللطيف الخماسي، رئيس الإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، أن "15 ألف مؤسسة تربوية خاصة منها 11 ألف مؤسسة، بين حضانات ورياض أطفال، توفّر اليوم جودة تعليم جيدة جدا، مقارنة بالسنوات الماضية، حسب تقييم الأولياء أنفسهم".

وأفاد بأنه سيتم توحيد الأنشطة من أجل الدفاع عن مصالح القطاع وحقوق الناشطين فيه، وذلك عقب هذا الإجتماع السابع للإتحاد والذي جمع المسؤولين عن المؤسسات التربوية الخاصة بجهات تونس 1 وتونس2 وأريانة ومنوبة، .

 وأضاف الخماسي أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي تم تأسيسه في ماي 2017، نظّم اجتماعات في قفصة وقابس وصفاقس وبن عروس والكاف وتونس، مع مسؤولي المؤسسات التربوية الخاصة بمختلف جهات البلاد، وذلك من أجل إرساء هياكل جهوية وتوحيد الأنشطة بمختلف المؤسسات التربوية في جميع المستويات الدراسية، حتى يبقى مفاوض واحد مع وزارة الإشراف، بهدف تحسين جودة التعليم.

 وأضاف قائلا: "نحن نكوّن كفاءات الغد وبالتالي يجب تشريكنا في مختلف القرارات التي تهم القطاع التربوي".

تقرؤون أيضا
شاهد.. مباشر.. نهائي كأس تونس: الافريقي - النجم
13 ماي 2018 السّاعة 15:30
مباشر.. نهائي كأس تونس: النادي الافريقي - النجم الساحلي
المزيد >>
الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018 السّاعة 16:40
تقدم آلاف الأشخاص بطلب للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن رفات عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ،...
المزيد >>
5 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018 السّاعة 16:03
يبقى عدد التلاميذ المرسمين في التعليم الخاص في تونس، محدودا ولا يتجاوز نسبة 5 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس...
المزيد >>
الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018 السّاعة 15:53
تونس- الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: أختتم قبل قليل في ضاحية قمرت الملتقى الذي ينظمه الحزب الحر الدستوري...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الدرس والأحزاب ....
....هل تكون بداية نهاية عصر الأحزاب في تونس بعد فشلها الكبير في الانتخابات البلدية....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر... بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة
﻿