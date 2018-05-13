الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس

تونس- الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: أختتم قبل قليل في ضاحية قمرت الملتقى الذي ينظمه الحزب الحر الدستوري منذ يوم أمس السبت مع أعضاء المجالس البلدية المنتخبين.

وأعلن الحزب في بيان ختامي ان 4 قائمات مستقلة أعلنت ألتحاقها بالحزب كما أعلن عن رفض التحالف مع نداء تونس أن لم يفك ارتباطه بحركة النهضة.

كما أعلن الحزب أن مرشحيه سيترشحون لرئاسة بعض البلديات التي يملكون فيها مقاعد تؤهلهم لذلك بعد عقد التحالفات اللاٌزمة.