للمرة 13 في تاريخه

النادي الافريقي يتوج بكأس تونس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

توج النادي الإفريقي بلقب كأس تونس لموسم 2017 -2018 اثر فوزه اليوم الأحد على حساب النجم الرياضي الساحلي بـ 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وسجل أهداف فريق باب جديد كل من وسام يحي في الدقيقة 37 وصابر خليفة في مناسبتين 51 و 90 +4 وغازي العيادي في الدقيقة 65 من زمن المباراة .

فيما سجل هدف النجم الساحلي الوحيد اللاعب رامي البدوي في الدقيقة 81.

ويذكر ان النادي الافريقي توج بهذا الكأس للمرة 13 في تاريخه.