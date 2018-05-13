قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا

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نشر على "يوتيوب" تسجيل يظهر قطار ركاب ماضيا قرب مدينة كومسومولسك شرقي روسيا على سكته الحديدية بين الأشجار والدخان الكثيف، وغير آبه بمن فيه لألسنة النار التي تلسع قضبانه وخطرها.
ويبدو كذلك كيف اقترب القطار من اللهب المكشوف وأخذت ألسنة النار تلسع قضبان سكته وتطوق نوافذ مقطوراته، دون أن ترهب سائقه الذي أفلح برباطة جأشه في قراره المضي قدما، لأنه لو توقف بالقطار وانتظر النجدة لاشتعلت النار في عرباته والتهمتها الواحدة تلو الأخرى بمن فيها.
وتشهد الغابات الروسية وخاصة في منطقة الشرق الأقصى، حرائق طبيعية في معظمها سنويا تلتهم أعدادا هائلة من الأشجار والمساحات البكر ملحقة أضرارا فادحة بالطبيعة ومقدراتها، وتعكف وزارة الطوارئ الروسية كل عام على تجنيد ما لديها من طاقات بشرية ومادية لمواجهة الحريق.
نشر على "يوتيوب" تسجيل يظهر قطار ركاب ماضيا قرب مدينة كومسومولسك شرقي روسيا على سكته الحديدية بين الأشجار والدخان الكثيف، وغير آبه بمن فيه لألسنة النار التي تلسع قضبانه وخطرها.
ويبدو كذلك كيف اقترب القطار من اللهب المكشوف وأخذت ألسنة النار تلسع قضبان سكته وتطوق نوافذ مقطوراته، دون أن ترهب سائقه الذي أفلح برباطة جأشه في قراره المضي قدما، لأنه لو توقف بالقطار وانتظر النجدة لاشتعلت النار في عرباته والتهمتها الواحدة تلو الأخرى بمن فيها.
وتشهد الغابات الروسية وخاصة في منطقة الشرق الأقصى، حرائق طبيعية في معظمها سنويا تلتهم أعدادا هائلة من الأشجار والمساحات البكر ملحقة أضرارا فادحة بالطبيعة ومقدراتها، وتعكف وزارة الطوارئ الروسية كل عام على تجنيد ما لديها من طاقات بشرية ومادية لمواجهة الحريق.
-
15:30شاهد.. مباشر.. نهائي كأس تونس: الافريقي - النجم
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
-
14:35صفاقس: تجمع احتجاجي نقابي إحياء للذكرى 70 للنكبة
13 ماي 2018
-
14:12المنستير: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر
13 ماي 2018
-
14:05المغرب: تخريب الملعب تزامنا مع إحتفالات جمهور إتحاد طنجة بلقب البطولة !
13 ماي 2018
-
14:01مسيرة سلمية وسط العاصمة لمساندة حقوق المهاجرين المقيمين في تونس
13 ماي 2018
-
13:53تركيا: الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
13 ماي 2018
-
13:29أريانة: إيقاف شخص من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة
13 ماي 2018
-
13:23حمام الغزاز: كشف لغز جريمة قتل والقبض على أب وابنته
13 ماي 2018
-
12:58دبي: حبس امرأة 6 أشهر ادعت اغتصابها من سائح توفي بعد علاقة معها
13 ماي 2018
-
12:53هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة
13 ماي 2018
-
12:38حريق يلتهم أحد أبراج دبي
13 ماي 2018
-
11:57الكشف عن مرجع "داعش" في قطع الرؤوس
13 ماي 2018
-
11:34خليج قابس: اصطياد حوت غريب في الزارات
13 ماي 2018
-
11:00إنطلاق مشروع تهذيب وتجميل البنايات السكنية بمحيط المرسى القديم ببنزرت
13 ماي 2018
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
13 ماي 2018