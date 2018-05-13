قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا

نشر على "يوتيوب" تسجيل يظهر قطار ركاب ماضيا قرب مدينة كومسومولسك شرقي روسيا على سكته الحديدية بين الأشجار والدخان الكثيف، وغير آبه بمن فيه لألسنة النار التي تلسع قضبانه وخطرها.

ويبدو كذلك كيف اقترب القطار من اللهب المكشوف وأخذت ألسنة النار تلسع قضبان سكته وتطوق نوافذ مقطوراته، دون أن ترهب سائقه الذي أفلح برباطة جأشه في قراره المضي قدما، لأنه لو توقف بالقطار وانتظر النجدة لاشتعلت النار في عرباته والتهمتها الواحدة تلو الأخرى بمن فيها.

وتشهد الغابات الروسية وخاصة في منطقة الشرق الأقصى، حرائق طبيعية في معظمها سنويا تلتهم أعدادا هائلة من الأشجار والمساحات البكر ملحقة أضرارا فادحة بالطبيعة ومقدراتها، وتعكف وزارة الطوارئ الروسية كل عام على تجنيد ما لديها من طاقات بشرية ومادية لمواجهة الحريق.

المصدر: لينتا رو