المنستير: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر

تمكّنت يوم 12 ماي 2018 فرقة الإرشاد ومصلحة التوقي من الإرهاب بمنطقة الأمن الوطني بالمنستير المدينة من الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر أعمارهم تتراوح بين 23 و25 سنة بمعتمديّة السّاحلين.

واشار بلاغ لوزارة الداخلية صدر اليوم الاحد انه بالتحرّي معهم ثبت تنزيلهم لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تمجّد تنظيم "داعش" الإرهابي وتشيد به إضافة إلى مقاطع فيديو خاصّة بكيفيّة تفكيك وتركيب سلاح نوع "كلاشينكوف"، كما إعترفوا بإعتزامهم التحوّل إلى سوريا للإلتحاق بالجماعات الإرهابيّة هناك.

باستشارة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".