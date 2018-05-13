تركيا: الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم الأحد, عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المقرر إجراؤها يوم 24 من شهر جوان القادم. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في عددها الخاص اليوم الأحد، اللائحة التي أقرتها لجنة الترشحات، وهم المؤهلون رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتشمل اللائحة ستة أسماؤهم، دوغو برينجيك (رئيس حزب الوطن) ,و مرال أقشنر (رئيسة حزب إيي) ,و محرم إينجه (مرشح حزب الشعب الجمهوري) ,و رجب طيب أردوغان (رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي للجمهورية)، و. صلاح الدين دميرطاش ( عن حزب الشعوب الديمقراطي) ,و تمل قره ملا أوغلو (رئيس حزب السعادة).
وكانت الجمعية العامة للبرلمان التركي قد صادقت ,في أفريل الماضي , على تغيير موعد إجراء الانتخابات التي كانت مقررة بداية نوفمبر من سنة 2019 ,وذلك استنادا الى مقترح قانون مشترك تقدم به كل من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية، و رشح الحزبان الرئيس رجب طيب أردوغان لخوضها باسمهما .
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم الأحد, عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المقرر إجراؤها يوم 24 من شهر جوان القادم. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في عددها الخاص اليوم الأحد، اللائحة التي أقرتها لجنة الترشحات، وهم المؤهلون رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتشمل اللائحة ستة أسماؤهم، دوغو برينجيك (رئيس حزب الوطن) ,و مرال أقشنر (رئيسة حزب إيي) ,و محرم إينجه (مرشح حزب الشعب الجمهوري) ,و رجب طيب أردوغان (رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي للجمهورية)، و. صلاح الدين دميرطاش ( عن حزب الشعوب الديمقراطي) ,و تمل قره ملا أوغلو (رئيس حزب السعادة).
وكانت الجمعية العامة للبرلمان التركي قد صادقت ,في أفريل الماضي , على تغيير موعد إجراء الانتخابات التي كانت مقررة بداية نوفمبر من سنة 2019 ,وذلك استنادا الى مقترح قانون مشترك تقدم به كل من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية، و رشح الحزبان الرئيس رجب طيب أردوغان لخوضها باسمهما .
-
15:30شاهد.. مباشر.. نهائي كأس تونس: الافريقي - النجم
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
-
14:35صفاقس: تجمع احتجاجي نقابي إحياء للذكرى 70 للنكبة
13 ماي 2018
-
14:12المنستير: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر
13 ماي 2018
-
14:05المغرب: تخريب الملعب تزامنا مع إحتفالات جمهور إتحاد طنجة بلقب البطولة !
13 ماي 2018
-
14:01مسيرة سلمية وسط العاصمة لمساندة حقوق المهاجرين المقيمين في تونس
13 ماي 2018
-
13:53تركيا: الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
13 ماي 2018
-
13:29أريانة: إيقاف شخص من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة
13 ماي 2018
-
13:23حمام الغزاز: كشف لغز جريمة قتل والقبض على أب وابنته
13 ماي 2018
-
12:58دبي: حبس امرأة 6 أشهر ادعت اغتصابها من سائح توفي بعد علاقة معها
13 ماي 2018
-
12:53هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة
13 ماي 2018
-
12:38حريق يلتهم أحد أبراج دبي
13 ماي 2018
-
11:57الكشف عن مرجع "داعش" في قطع الرؤوس
13 ماي 2018
-
11:34خليج قابس: اصطياد حوت غريب في الزارات
13 ماي 2018
-
11:00إنطلاق مشروع تهذيب وتجميل البنايات السكنية بمحيط المرسى القديم ببنزرت
13 ماي 2018
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
13 ماي 2018