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يوم الأحد 13 ماي 2018
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تركيا: الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
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الأولى
تركيا: الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
13 ماي 2018 | 13:53

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم الأحد, عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المقرر إجراؤها يوم 24 من شهر جوان القادم. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في عددها الخاص اليوم الأحد، اللائحة التي أقرتها لجنة الترشحات، وهم المؤهلون رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتشمل اللائحة ستة أسماؤهم، دوغو برينجيك (رئيس حزب الوطن) ,و مرال أقشنر (رئيسة حزب إيي) ,و محرم إينجه (مرشح حزب الشعب الجمهوري) ,و رجب طيب أردوغان (رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي للجمهورية)، و. صلاح الدين دميرطاش ( عن حزب الشعوب الديمقراطي) ,و تمل قره ملا أوغلو (رئيس حزب السعادة).

وكانت الجمعية العامة للبرلمان التركي قد صادقت ,في أفريل الماضي , على تغيير موعد إجراء الانتخابات التي كانت مقررة بداية نوفمبر من سنة 2019 ,وذلك استنادا الى مقترح قانون مشترك تقدم به كل من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية، و رشح الحزبان الرئيس رجب طيب أردوغان لخوضها باسمهما .

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الأولى
تركيا: الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
13 ماي 2018 | 13:53

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم الأحد, عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المقرر إجراؤها يوم 24 من شهر جوان القادم. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في عددها الخاص اليوم الأحد، اللائحة التي أقرتها لجنة الترشحات، وهم المؤهلون رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتشمل اللائحة ستة أسماؤهم، دوغو برينجيك (رئيس حزب الوطن) ,و مرال أقشنر (رئيسة حزب إيي) ,و محرم إينجه (مرشح حزب الشعب الجمهوري) ,و رجب طيب أردوغان (رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي للجمهورية)، و. صلاح الدين دميرطاش ( عن حزب الشعوب الديمقراطي) ,و تمل قره ملا أوغلو (رئيس حزب السعادة).

وكانت الجمعية العامة للبرلمان التركي قد صادقت ,في أفريل الماضي , على تغيير موعد إجراء الانتخابات التي كانت مقررة بداية نوفمبر من سنة 2019 ,وذلك استنادا الى مقترح قانون مشترك تقدم به كل من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية، و رشح الحزبان الرئيس رجب طيب أردوغان لخوضها باسمهما .

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