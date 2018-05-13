أريانة: إيقاف شخص من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة

تمكّنت يوم 12 ماي 2018 الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة من إلقاء القبض على شخص عمره 74 سنة قاطن بأريانة من أجل تعمّده تدليس عقد بيع عقار دولي لفائدته تابع لديوان إحياء وادي مجردة والمناطق السقويّة مساحته حوالي 10 هكتارات يستغله كمقطع.

واوضح بلاغ لوزارة الداخلية صدر اليوم الاحد أنه بتعميق التحرّيات ثبت أنه لم يصدر اي عقد بيع عن الدّيوان المذكور كما أن عمليّة التعريف بالإمضاء غير مسجّلة بدفاتر بلديّة أريانة.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.