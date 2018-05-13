أريانة: إيقاف شخص من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة

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تمكّنت يوم 12 ماي 2018 الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة من إلقاء القبض على شخص عمره 74 سنة قاطن بأريانة من أجل تعمّده تدليس عقد بيع عقار دولي لفائدته تابع لديوان إحياء وادي مجردة والمناطق السقويّة مساحته حوالي 10 هكتارات يستغله كمقطع.
واوضح بلاغ لوزارة الداخلية صدر اليوم الاحد أنه بتعميق التحرّيات ثبت أنه لم يصدر اي عقد بيع عن الدّيوان المذكور كما أن عمليّة التعريف بالإمضاء غير مسجّلة بدفاتر بلديّة أريانة.
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
تمكّنت يوم 12 ماي 2018 الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة من إلقاء القبض على شخص عمره 74 سنة قاطن بأريانة من أجل تعمّده تدليس عقد بيع عقار دولي لفائدته تابع لديوان إحياء وادي مجردة والمناطق السقويّة مساحته حوالي 10 هكتارات يستغله كمقطع.
واوضح بلاغ لوزارة الداخلية صدر اليوم الاحد أنه بتعميق التحرّيات ثبت أنه لم يصدر اي عقد بيع عن الدّيوان المذكور كما أن عمليّة التعريف بالإمضاء غير مسجّلة بدفاتر بلديّة أريانة.
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
-
15:30شاهد.. مباشر.. نهائي كأس تونس: الافريقي - النجم
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
-
14:35صفاقس: تجمع احتجاجي نقابي إحياء للذكرى 70 للنكبة
13 ماي 2018
-
14:12المنستير: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر
13 ماي 2018
-
14:05المغرب: تخريب الملعب تزامنا مع إحتفالات جمهور إتحاد طنجة بلقب البطولة !
13 ماي 2018
-
14:01مسيرة سلمية وسط العاصمة لمساندة حقوق المهاجرين المقيمين في تونس
13 ماي 2018
-
13:53تركيا: الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
13 ماي 2018
-
13:29أريانة: إيقاف شخص من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة
13 ماي 2018
-
13:23حمام الغزاز: كشف لغز جريمة قتل والقبض على أب وابنته
13 ماي 2018
-
12:58دبي: حبس امرأة 6 أشهر ادعت اغتصابها من سائح توفي بعد علاقة معها
13 ماي 2018
-
12:53هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة
13 ماي 2018
-
12:38حريق يلتهم أحد أبراج دبي
13 ماي 2018
-
11:57الكشف عن مرجع "داعش" في قطع الرؤوس
13 ماي 2018
-
11:34خليج قابس: اصطياد حوت غريب في الزارات
13 ماي 2018
-
11:00إنطلاق مشروع تهذيب وتجميل البنايات السكنية بمحيط المرسى القديم ببنزرت
13 ماي 2018
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
13 ماي 2018