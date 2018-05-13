حمام الغزاز: كشف لغز جريمة قتل والقبض على أب وابنته

قال بلاغ لوزارة الداخلية صدر منذ قليل إن مركز الحرس الوطني بحمام الغزاز ولاية نابل تمكّن يوم 11 ماي 2018 من إماطة اللثام عن جريمة قتل جدّت خلال سنة 2011 بمدينة قليبية وإلقاء القبض على الجُناة وهما رجل وإبنته أعمارهما 62 و23 سنة.

وأوضح البلاغ أنه بتعميق التحرّيات معهما إعترفا بارتكابهما للجريمة المذكورة حيث قام الأب بقتل الهالك بواسطة مفكّ براغي وقامت إبنته بمساعدته لطمس أطوار الجريمة وذلك بحرق أدباشه الملطخة بالدّماء.

باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما.