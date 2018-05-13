متحدثون بارزون في حلقة نقاشية حول "التشريعات المنظمة للاعلام الالكتروني...تطوير أم تضييق"؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس (الشروق):

بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الخامسة لانطلاقتها، تنظم شبكة إرم نيوز حلقة نقاشية يوم الاثنين (14/05/2018) في فندق بارك روتانا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

تدور هذه الحلقة النقاشية تحت عنوان “التشريعات المنظمة للإعلام الإلكتروني.. تطوير أم تضييق؟”، بهدف تسليط الضوء على أهمية التشريع في تطوير محتوى الإعلام االرقمي وتنقيته من الشوائب.

ويشارك في هذه الحلقة متحدثون بارزون وفاعلون في مختلف جوانب الحقل الإعلامي.

فمن زاوية المشرع وصانع القرار التنظيمي يتحدث الأستاذ منصور المنصوري المدير عام للمجلس الوطني للإعلام في الإمارات من خلال محورين يوضح من خلالهما “لماذا نحتاج إلى تشريع؟.. وكيف يؤثر التشريع على صناعة الإعلام وجودة المحتوى؟”.

ومن زاوية الإعلامي وصانع المحتوى يتحدث الكاتب السعودي البارز الأستاذ عبد الرحمن الراشد عن محورين يجيب فيهما على تساؤلات “هل الضوابط التشريعية نقيض للحرية الإعلامية؟ وما مدى إسهام التشريعات في معالجة التداخل بين الإعلام المحترف وإعلام وسائل التواصل الاجتماعي؟”.

ومن زاوية ثالثة يتحدث الخبير في التسويق الإلكتروني الأستاذ نارت جلال عابدي عن “أثر التشريع على اقتصادات الإعلام الرقمي.. التحديات والفرص”، بالإضافة إلى “مقارنة بين التشريع المحلي وضوابط النشر على شبكة الإنترنت”.