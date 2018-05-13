متحدثون بارزون في حلقة نقاشية حول "التشريعات المنظمة للاعلام الالكتروني...تطوير أم تضييق"؟

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تونس (الشروق):
بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الخامسة لانطلاقتها، تنظم شبكة إرم نيوز حلقة نقاشية يوم الاثنين (14/05/2018) في فندق بارك روتانا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
تدور هذه الحلقة النقاشية تحت عنوان “التشريعات المنظمة للإعلام الإلكتروني.. تطوير أم تضييق؟”، بهدف تسليط الضوء على أهمية التشريع في تطوير محتوى الإعلام االرقمي وتنقيته من الشوائب.
ويشارك في هذه الحلقة متحدثون بارزون وفاعلون في مختلف جوانب الحقل الإعلامي.
فمن زاوية المشرع وصانع القرار التنظيمي يتحدث الأستاذ منصور المنصوري المدير عام للمجلس الوطني للإعلام في الإمارات من خلال محورين يوضح من خلالهما “لماذا نحتاج إلى تشريع؟.. وكيف يؤثر التشريع على صناعة الإعلام وجودة المحتوى؟”.
ومن زاوية الإعلامي وصانع المحتوى يتحدث الكاتب السعودي البارز الأستاذ عبد الرحمن الراشد عن محورين يجيب فيهما على تساؤلات “هل الضوابط التشريعية نقيض للحرية الإعلامية؟ وما مدى إسهام التشريعات في معالجة التداخل بين الإعلام المحترف وإعلام وسائل التواصل الاجتماعي؟”.
ومن زاوية ثالثة يتحدث الخبير في التسويق الإلكتروني الأستاذ نارت جلال عابدي عن “أثر التشريع على اقتصادات الإعلام الرقمي.. التحديات والفرص”، بالإضافة إلى “مقارنة بين التشريع المحلي وضوابط النشر على شبكة الإنترنت”.
تونس (الشروق):
بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الخامسة لانطلاقتها، تنظم شبكة إرم نيوز حلقة نقاشية يوم الاثنين (14/05/2018) في فندق بارك روتانا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
تدور هذه الحلقة النقاشية تحت عنوان “التشريعات المنظمة للإعلام الإلكتروني.. تطوير أم تضييق؟”، بهدف تسليط الضوء على أهمية التشريع في تطوير محتوى الإعلام االرقمي وتنقيته من الشوائب.
ويشارك في هذه الحلقة متحدثون بارزون وفاعلون في مختلف جوانب الحقل الإعلامي.
فمن زاوية المشرع وصانع القرار التنظيمي يتحدث الأستاذ منصور المنصوري المدير عام للمجلس الوطني للإعلام في الإمارات من خلال محورين يوضح من خلالهما “لماذا نحتاج إلى تشريع؟.. وكيف يؤثر التشريع على صناعة الإعلام وجودة المحتوى؟”.
ومن زاوية الإعلامي وصانع المحتوى يتحدث الكاتب السعودي البارز الأستاذ عبد الرحمن الراشد عن محورين يجيب فيهما على تساؤلات “هل الضوابط التشريعية نقيض للحرية الإعلامية؟ وما مدى إسهام التشريعات في معالجة التداخل بين الإعلام المحترف وإعلام وسائل التواصل الاجتماعي؟”.
ومن زاوية ثالثة يتحدث الخبير في التسويق الإلكتروني الأستاذ نارت جلال عابدي عن “أثر التشريع على اقتصادات الإعلام الرقمي.. التحديات والفرص”، بالإضافة إلى “مقارنة بين التشريع المحلي وضوابط النشر على شبكة الإنترنت”.
-
15:30شاهد.. مباشر.. نهائي كأس تونس: الافريقي - النجم
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
-
14:35صفاقس: تجمع احتجاجي نقابي إحياء للذكرى 70 للنكبة
13 ماي 2018
-
14:12المنستير: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر
13 ماي 2018
-
14:05المغرب: تخريب الملعب تزامنا مع إحتفالات جمهور إتحاد طنجة بلقب البطولة !
13 ماي 2018
-
14:01مسيرة سلمية وسط العاصمة لمساندة حقوق المهاجرين المقيمين في تونس
13 ماي 2018
-
13:53تركيا: الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
13 ماي 2018
-
13:29أريانة: إيقاف شخص من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة
13 ماي 2018
-
13:23حمام الغزاز: كشف لغز جريمة قتل والقبض على أب وابنته
13 ماي 2018
-
12:58دبي: حبس امرأة 6 أشهر ادعت اغتصابها من سائح توفي بعد علاقة معها
13 ماي 2018
-
12:53هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة
13 ماي 2018
-
12:38حريق يلتهم أحد أبراج دبي
13 ماي 2018
-
11:57الكشف عن مرجع "داعش" في قطع الرؤوس
13 ماي 2018
-
11:34خليج قابس: اصطياد حوت غريب في الزارات
13 ماي 2018
-
11:00إنطلاق مشروع تهذيب وتجميل البنايات السكنية بمحيط المرسى القديم ببنزرت
13 ماي 2018
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
13 ماي 2018