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يوم الأحد 13 ماي 2018
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دبي: حبس امرأة 6 أشهر ادعت اغتصابها من سائح توفي بعد علاقة معها
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دبي: حبس امرأة 6 أشهر ادعت اغتصابها من سائح توفي بعد علاقة معها
13 ماي 2018 | 12:58

أيدت محكمة التمييز في دبي حكماً بالحبس ستة أشهر بحق خليجية، اتهمت بهتك العرض بالرضا مع سائح خليجي، توفي متأثراً بأزمة قلبية خلال وجوده معها. ودافعت المرأة عن نفسها، خلال المحاكمة، متهمة السائح بمحاولة اغتصابها.

بدأت الواقعة حين التقت المرأة بالسائح في أحد النوادي الليلية، وتعارفا، وتبادلا أرقام الهواتف، وتواصلا ثلاثة أيام قبل أن يطلب منها مقابلته، لأنه على وشك مغادرة البلاد.

وبحسب التحقيقات، فقد حجزت المرأة غرفة في الفندق ذاته الذي يقيم فيه الرجل، ثم انتقلت إلى غرفته فجر يوم الواقعة، وبينما كانت منهمكة في الاستحمام سمعت صوت ارتطام قوي داخل الغرفة، فهرعت إلى الخارج لتجد الرجل مغمى عليه. وبعد مبادرة الفندق باستدعاء الإسعاف ونقل السائح إلى المستشفى، تبين أنه توفي متأثراً بنوبة قلبية مفاجئة، فيما أحيلت المرأة إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنح، بتهمة هتك العرض بالرضا.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المرأة عاماً، لكنها استأنفت أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتقليل المدة إلى ستة أشهر، فلجأت المتهمة إلى محكمة التمييز.

وأفادت المرأة في دفاعها عن نفسها بأنها لم تمارس الجنس بالرضا مع السائح، ولكنه اغتصبها، شارحة أنها كانت في غرفته وحاول تقبيلها، فدفعته محاولة إبعاده عنها. واستدلت على ذلك بوجود آثار خدوش على جسدها، لكن تقرير المختبر الجنائي أثبت أنها لم تتعرض لمواقعة بالإكراه.

وقال شاهد خليجي (صديق المتهم) إن المرأة أتت إلى غرفة صديقه وهي ترتدي ملابس قصيرة، وإنه تركهما معاً وغادر المكان، وقضت محكمة التمييز بتأييد حكم الاستئناف.

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دبي: حبس امرأة 6 أشهر ادعت اغتصابها من سائح توفي بعد علاقة معها
13 ماي 2018 | 12:58

أيدت محكمة التمييز في دبي حكماً بالحبس ستة أشهر بحق خليجية، اتهمت بهتك العرض بالرضا مع سائح خليجي، توفي متأثراً بأزمة قلبية خلال وجوده معها. ودافعت المرأة عن نفسها، خلال المحاكمة، متهمة السائح بمحاولة اغتصابها.

بدأت الواقعة حين التقت المرأة بالسائح في أحد النوادي الليلية، وتعارفا، وتبادلا أرقام الهواتف، وتواصلا ثلاثة أيام قبل أن يطلب منها مقابلته، لأنه على وشك مغادرة البلاد.

وبحسب التحقيقات، فقد حجزت المرأة غرفة في الفندق ذاته الذي يقيم فيه الرجل، ثم انتقلت إلى غرفته فجر يوم الواقعة، وبينما كانت منهمكة في الاستحمام سمعت صوت ارتطام قوي داخل الغرفة، فهرعت إلى الخارج لتجد الرجل مغمى عليه. وبعد مبادرة الفندق باستدعاء الإسعاف ونقل السائح إلى المستشفى، تبين أنه توفي متأثراً بنوبة قلبية مفاجئة، فيما أحيلت المرأة إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنح، بتهمة هتك العرض بالرضا.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المرأة عاماً، لكنها استأنفت أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتقليل المدة إلى ستة أشهر، فلجأت المتهمة إلى محكمة التمييز.

وأفادت المرأة في دفاعها عن نفسها بأنها لم تمارس الجنس بالرضا مع السائح، ولكنه اغتصبها، شارحة أنها كانت في غرفته وحاول تقبيلها، فدفعته محاولة إبعاده عنها. واستدلت على ذلك بوجود آثار خدوش على جسدها، لكن تقرير المختبر الجنائي أثبت أنها لم تتعرض لمواقعة بالإكراه.

وقال شاهد خليجي (صديق المتهم) إن المرأة أتت إلى غرفة صديقه وهي ترتدي ملابس قصيرة، وإنه تركهما معاً وغادر المكان، وقضت محكمة التمييز بتأييد حكم الاستئناف.

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