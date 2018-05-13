دبي: حبس امرأة 6 أشهر ادعت اغتصابها من سائح توفي بعد علاقة معها

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أيدت محكمة التمييز في دبي حكماً بالحبس ستة أشهر بحق خليجية، اتهمت بهتك العرض بالرضا مع سائح خليجي، توفي متأثراً بأزمة قلبية خلال وجوده معها. ودافعت المرأة عن نفسها، خلال المحاكمة، متهمة السائح بمحاولة اغتصابها.
بدأت الواقعة حين التقت المرأة بالسائح في أحد النوادي الليلية، وتعارفا، وتبادلا أرقام الهواتف، وتواصلا ثلاثة أيام قبل أن يطلب منها مقابلته، لأنه على وشك مغادرة البلاد.
وبحسب التحقيقات، فقد حجزت المرأة غرفة في الفندق ذاته الذي يقيم فيه الرجل، ثم انتقلت إلى غرفته فجر يوم الواقعة، وبينما كانت منهمكة في الاستحمام سمعت صوت ارتطام قوي داخل الغرفة، فهرعت إلى الخارج لتجد الرجل مغمى عليه. وبعد مبادرة الفندق باستدعاء الإسعاف ونقل السائح إلى المستشفى، تبين أنه توفي متأثراً بنوبة قلبية مفاجئة، فيما أحيلت المرأة إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنح، بتهمة هتك العرض بالرضا.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المرأة عاماً، لكنها استأنفت أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتقليل المدة إلى ستة أشهر، فلجأت المتهمة إلى محكمة التمييز.
وأفادت المرأة في دفاعها عن نفسها بأنها لم تمارس الجنس بالرضا مع السائح، ولكنه اغتصبها، شارحة أنها كانت في غرفته وحاول تقبيلها، فدفعته محاولة إبعاده عنها. واستدلت على ذلك بوجود آثار خدوش على جسدها، لكن تقرير المختبر الجنائي أثبت أنها لم تتعرض لمواقعة بالإكراه.
وقال شاهد خليجي (صديق المتهم) إن المرأة أتت إلى غرفة صديقه وهي ترتدي ملابس قصيرة، وإنه تركهما معاً وغادر المكان، وقضت محكمة التمييز بتأييد حكم الاستئناف.
أيدت محكمة التمييز في دبي حكماً بالحبس ستة أشهر بحق خليجية، اتهمت بهتك العرض بالرضا مع سائح خليجي، توفي متأثراً بأزمة قلبية خلال وجوده معها. ودافعت المرأة عن نفسها، خلال المحاكمة، متهمة السائح بمحاولة اغتصابها.
بدأت الواقعة حين التقت المرأة بالسائح في أحد النوادي الليلية، وتعارفا، وتبادلا أرقام الهواتف، وتواصلا ثلاثة أيام قبل أن يطلب منها مقابلته، لأنه على وشك مغادرة البلاد.
وبحسب التحقيقات، فقد حجزت المرأة غرفة في الفندق ذاته الذي يقيم فيه الرجل، ثم انتقلت إلى غرفته فجر يوم الواقعة، وبينما كانت منهمكة في الاستحمام سمعت صوت ارتطام قوي داخل الغرفة، فهرعت إلى الخارج لتجد الرجل مغمى عليه. وبعد مبادرة الفندق باستدعاء الإسعاف ونقل السائح إلى المستشفى، تبين أنه توفي متأثراً بنوبة قلبية مفاجئة، فيما أحيلت المرأة إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنح، بتهمة هتك العرض بالرضا.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المرأة عاماً، لكنها استأنفت أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتقليل المدة إلى ستة أشهر، فلجأت المتهمة إلى محكمة التمييز.
وأفادت المرأة في دفاعها عن نفسها بأنها لم تمارس الجنس بالرضا مع السائح، ولكنه اغتصبها، شارحة أنها كانت في غرفته وحاول تقبيلها، فدفعته محاولة إبعاده عنها. واستدلت على ذلك بوجود آثار خدوش على جسدها، لكن تقرير المختبر الجنائي أثبت أنها لم تتعرض لمواقعة بالإكراه.
وقال شاهد خليجي (صديق المتهم) إن المرأة أتت إلى غرفة صديقه وهي ترتدي ملابس قصيرة، وإنه تركهما معاً وغادر المكان، وقضت محكمة التمييز بتأييد حكم الاستئناف.
-
15:30شاهد.. مباشر.. نهائي كأس تونس: الافريقي - النجم
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
-
14:35صفاقس: تجمع احتجاجي نقابي إحياء للذكرى 70 للنكبة
13 ماي 2018
-
14:12المنستير: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر
13 ماي 2018
-
14:05المغرب: تخريب الملعب تزامنا مع إحتفالات جمهور إتحاد طنجة بلقب البطولة !
13 ماي 2018
-
14:01مسيرة سلمية وسط العاصمة لمساندة حقوق المهاجرين المقيمين في تونس
13 ماي 2018
-
13:53تركيا: الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
13 ماي 2018
-
13:29أريانة: إيقاف شخص من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة
13 ماي 2018
-
13:23حمام الغزاز: كشف لغز جريمة قتل والقبض على أب وابنته
13 ماي 2018
-
12:58دبي: حبس امرأة 6 أشهر ادعت اغتصابها من سائح توفي بعد علاقة معها
13 ماي 2018
-
12:53هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة
13 ماي 2018
-
12:38حريق يلتهم أحد أبراج دبي
13 ماي 2018
-
11:57الكشف عن مرجع "داعش" في قطع الرؤوس
13 ماي 2018
-
11:34خليج قابس: اصطياد حوت غريب في الزارات
13 ماي 2018
-
11:00إنطلاق مشروع تهذيب وتجميل البنايات السكنية بمحيط المرسى القديم ببنزرت
13 ماي 2018
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
13 ماي 2018