هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة

في لحظة حرجة وحساسة جداً، تزامنت مع قرب حسم نتيجة إسم المشترك الذي سيفوز بلقب “أحلى صوت” في الموسم الرابع من برنامج “ذا فويس”، أطلت هالة مالكي من فريق إليسا وأعلنت أنها تشعر بانزعاج كبير، لأن الأصوات التي كان من المفترض أن تصب في مصلحتها، ذهبت إلى خالد حلمي، الذي غادر البرنامج الأسبوع الماضي.

ونشرت هاله مالكي فيديو قالت فيه “أنا حالياً في البروفات ومعصبة كثيراً ومنذ 4 أو 5 أيام عرفت أن الناس يصوتون على الرقم 36 وأنا رقمي 35 أي أنهم يصوتون لـ خالد. لا أعرف ماذا يحصل وأنا تحدثت إلى “ام بي سي”، وحاولت الاستفسار عما يحصل. تخيلوا من أسبوع كامل الناس يصوتون لي ولا يعرفون أنهم يصوتون لخالد. لا أعرف ما حصل”.

أليسا ما لبثت أن تدخلت لمصلحة هالة، ونشرت تغريدة أوضحت فيها أنها اتصلت بإدارة أم بي سي وفريق الإنتاج ، وأكدا لها أن كل الأصوات التي ذهبت إلى خالد عن طريق الخطأ سوف تحسب لهالة، وطلبت من كل من يدعم هاله بالتصويت، وألا يهتم لما حصل، وأن يستمر بالتصويت لها.

يشار إلى أن النتيجة النهائية في برنامج “ذا فويس” آلت للعراقية دموع حسين فريق أحلام التي فازت بلقب “أفضل صوت” في الموسم الرابع من البرنامج.