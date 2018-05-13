هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة

-
15:30شاهد.. مباشر.. نهائي كأس تونس: الافريقي - النجم
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
-
14:35صفاقس: تجمع احتجاجي نقابي إحياء للذكرى 70 للنكبة
13 ماي 2018
-
14:12المنستير: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر
13 ماي 2018
-
14:05المغرب: تخريب الملعب تزامنا مع إحتفالات جمهور إتحاد طنجة بلقب البطولة !
13 ماي 2018
-
14:01مسيرة سلمية وسط العاصمة لمساندة حقوق المهاجرين المقيمين في تونس
13 ماي 2018
-
13:53تركيا: الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
13 ماي 2018
-
13:29أريانة: إيقاف شخص من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة
13 ماي 2018
-
13:23حمام الغزاز: كشف لغز جريمة قتل والقبض على أب وابنته
13 ماي 2018
-
12:58دبي: حبس امرأة 6 أشهر ادعت اغتصابها من سائح توفي بعد علاقة معها
13 ماي 2018
-
12:53هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة
13 ماي 2018
-
12:38حريق يلتهم أحد أبراج دبي
13 ماي 2018
-
11:57الكشف عن مرجع "داعش" في قطع الرؤوس
13 ماي 2018
-
11:34خليج قابس: اصطياد حوت غريب في الزارات
13 ماي 2018
-
11:00إنطلاق مشروع تهذيب وتجميل البنايات السكنية بمحيط المرسى القديم ببنزرت
13 ماي 2018
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
13 ماي 2018
في لحظة حرجة وحساسة جداً، تزامنت مع قرب حسم نتيجة إسم المشترك الذي سيفوز بلقب “أحلى صوت” في الموسم الرابع من برنامج “ذا فويس”، أطلت هالة مالكي من فريق إليسا وأعلنت أنها تشعر بانزعاج كبير، لأن الأصوات التي كان من المفترض أن تصب في مصلحتها، ذهبت إلى خالد حلمي، الذي غادر البرنامج الأسبوع الماضي.
ونشرت هاله مالكي فيديو قالت فيه “أنا حالياً في البروفات ومعصبة كثيراً ومنذ 4 أو 5 أيام عرفت أن الناس يصوتون على الرقم 36 وأنا رقمي 35 أي أنهم يصوتون لـ خالد. لا أعرف ماذا يحصل وأنا تحدثت إلى “ام بي سي”، وحاولت الاستفسار عما يحصل. تخيلوا من أسبوع كامل الناس يصوتون لي ولا يعرفون أنهم يصوتون لخالد. لا أعرف ما حصل”.
أليسا ما لبثت أن تدخلت لمصلحة هالة، ونشرت تغريدة أوضحت فيها أنها اتصلت بإدارة أم بي سي وفريق الإنتاج ، وأكدا لها أن كل الأصوات التي ذهبت إلى خالد عن طريق الخطأ سوف تحسب لهالة، وطلبت من كل من يدعم هاله بالتصويت، وألا يهتم لما حصل، وأن يستمر بالتصويت لها.
يشار إلى أن النتيجة النهائية في برنامج “ذا فويس” آلت للعراقية دموع حسين فريق أحلام التي فازت بلقب “أفضل صوت” في الموسم الرابع من البرنامج.
في لحظة حرجة وحساسة جداً، تزامنت مع قرب حسم نتيجة إسم المشترك الذي سيفوز بلقب “أحلى صوت” في الموسم الرابع من برنامج “ذا فويس”، أطلت هالة مالكي من فريق إليسا وأعلنت أنها تشعر بانزعاج كبير، لأن الأصوات التي كان من المفترض أن تصب في مصلحتها، ذهبت إلى خالد حلمي، الذي غادر البرنامج الأسبوع الماضي.
ونشرت هاله مالكي فيديو قالت فيه “أنا حالياً في البروفات ومعصبة كثيراً ومنذ 4 أو 5 أيام عرفت أن الناس يصوتون على الرقم 36 وأنا رقمي 35 أي أنهم يصوتون لـ خالد. لا أعرف ماذا يحصل وأنا تحدثت إلى “ام بي سي”، وحاولت الاستفسار عما يحصل. تخيلوا من أسبوع كامل الناس يصوتون لي ولا يعرفون أنهم يصوتون لخالد. لا أعرف ما حصل”.
أليسا ما لبثت أن تدخلت لمصلحة هالة، ونشرت تغريدة أوضحت فيها أنها اتصلت بإدارة أم بي سي وفريق الإنتاج ، وأكدا لها أن كل الأصوات التي ذهبت إلى خالد عن طريق الخطأ سوف تحسب لهالة، وطلبت من كل من يدعم هاله بالتصويت، وألا يهتم لما حصل، وأن يستمر بالتصويت لها.
يشار إلى أن النتيجة النهائية في برنامج “ذا فويس” آلت للعراقية دموع حسين فريق أحلام التي فازت بلقب “أفضل صوت” في الموسم الرابع من البرنامج.
-
15:30شاهد.. مباشر.. نهائي كأس تونس: الافريقي - النجم
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
-
14:35صفاقس: تجمع احتجاجي نقابي إحياء للذكرى 70 للنكبة
13 ماي 2018
-
14:12المنستير: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر
13 ماي 2018
-
14:05المغرب: تخريب الملعب تزامنا مع إحتفالات جمهور إتحاد طنجة بلقب البطولة !
13 ماي 2018
-
14:01مسيرة سلمية وسط العاصمة لمساندة حقوق المهاجرين المقيمين في تونس
13 ماي 2018
-
13:53تركيا: الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
13 ماي 2018
-
13:29أريانة: إيقاف شخص من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة
13 ماي 2018
-
13:23حمام الغزاز: كشف لغز جريمة قتل والقبض على أب وابنته
13 ماي 2018
-
12:58دبي: حبس امرأة 6 أشهر ادعت اغتصابها من سائح توفي بعد علاقة معها
13 ماي 2018
-
12:53هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة
13 ماي 2018
-
12:38حريق يلتهم أحد أبراج دبي
13 ماي 2018
-
11:57الكشف عن مرجع "داعش" في قطع الرؤوس
13 ماي 2018
-
11:34خليج قابس: اصطياد حوت غريب في الزارات
13 ماي 2018
-
11:00إنطلاق مشروع تهذيب وتجميل البنايات السكنية بمحيط المرسى القديم ببنزرت
13 ماي 2018
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
13 ماي 2018