حريق يلتهم أحد أبراج دبي

تمكنت فرق الدفاع المدني في الإمارات من إخماد حريق نشب صباح اليوم في برج "زين" في دبي دون تسجيل إصابات بين روّاده. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أنه تم إخماد الحريق وأن وحدات الإسعاف متواجدة في الموقع ولا توجد أيه إصابات.

وقال المدير العام للدفاع المدني في دبي اللواء راشد المطروشي، إنه تمت السيطرة على الحريق خلال 45 دقي، وأن طواقم الدفاع المدني وصلت إلى الموقع في غضون ست دقائق من اندلاع الحريق.

ودعا المطروشي وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالحوادث ذات الصلة وعدم تضخيم الأمور والرجوع للمصادر الرسمية في معرفة الأخبار.

