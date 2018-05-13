حريق يلتهم أحد أبراج دبي

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الإمارات من إخماد حريق نشب صباح اليوم في برج "زين" في دبي دون تسجيل إصابات بين روّاده. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أنه تم إخماد الحريق وأن وحدات الإسعاف متواجدة في الموقع ولا توجد أيه إصابات.
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وقال المدير العام للدفاع المدني في دبي اللواء راشد المطروشي، إنه تمت السيطرة على الحريق خلال 45 دقي، وأن طواقم الدفاع المدني وصلت إلى الموقع في غضون ست دقائق من اندلاع الحريق.
ودعا المطروشي وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالحوادث ذات الصلة وعدم تضخيم الأمور والرجوع للمصادر الرسمية في معرفة الأخبار.
Dubai Civil Defence controls the fire that broke out in Zen Tower in the Dubai Marina area amidst extremely windy and dusty weather conditions; the building was evacuated safely and no injuries were reported. pic.twitter.com/Q1vONssMim
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 13 mai 2018
Mate in #Dubai just sent me this. Another tower block #fire..... Hope everyone is safe. Why do these keep happening? pic.twitter.com/296mzJ0KEp— Shooey (@Shooey_) 13 mai 2018
تمكنت فرق الدفاع المدني في الإمارات من إخماد حريق نشب صباح اليوم في برج "زين" في دبي دون تسجيل إصابات بين روّاده. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أنه تم إخماد الحريق وأن وحدات الإسعاف متواجدة في الموقع ولا توجد أيه إصابات.
حريق يلتهم 8 قواربحريق ضخم يلتهم 8 قوارب في مارينا أبو ظبي لليخوت الفاخرة (فيديو وصور)
وقال المدير العام للدفاع المدني في دبي اللواء راشد المطروشي، إنه تمت السيطرة على الحريق خلال 45 دقي، وأن طواقم الدفاع المدني وصلت إلى الموقع في غضون ست دقائق من اندلاع الحريق.
ودعا المطروشي وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالحوادث ذات الصلة وعدم تضخيم الأمور والرجوع للمصادر الرسمية في معرفة الأخبار.
Dubai Civil Defence controls the fire that broke out in Zen Tower in the Dubai Marina area amidst extremely windy and dusty weather conditions; the building was evacuated safely and no injuries were reported. pic.twitter.com/Q1vONssMim
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 13 mai 2018
Mate in #Dubai just sent me this. Another tower block #fire..... Hope everyone is safe. Why do these keep happening? pic.twitter.com/296mzJ0KEp— Shooey (@Shooey_) 13 mai 2018
-
15:30شاهد.. مباشر.. نهائي كأس تونس: الافريقي - النجم
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
-
14:35صفاقس: تجمع احتجاجي نقابي إحياء للذكرى 70 للنكبة
13 ماي 2018
-
14:12المنستير: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر
13 ماي 2018
-
14:05المغرب: تخريب الملعب تزامنا مع إحتفالات جمهور إتحاد طنجة بلقب البطولة !
13 ماي 2018
-
14:01مسيرة سلمية وسط العاصمة لمساندة حقوق المهاجرين المقيمين في تونس
13 ماي 2018
-
13:53تركيا: الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
13 ماي 2018
-
13:29أريانة: إيقاف شخص من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة
13 ماي 2018
-
13:23حمام الغزاز: كشف لغز جريمة قتل والقبض على أب وابنته
13 ماي 2018
-
12:58دبي: حبس امرأة 6 أشهر ادعت اغتصابها من سائح توفي بعد علاقة معها
13 ماي 2018
-
12:53هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة
13 ماي 2018
-
12:38حريق يلتهم أحد أبراج دبي
13 ماي 2018
-
11:57الكشف عن مرجع "داعش" في قطع الرؤوس
13 ماي 2018
-
11:34خليج قابس: اصطياد حوت غريب في الزارات
13 ماي 2018
-
11:00إنطلاق مشروع تهذيب وتجميل البنايات السكنية بمحيط المرسى القديم ببنزرت
13 ماي 2018
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
13 ماي 2018