إنطلاق مشروع تهذيب وتجميل البنايات السكنية بمحيط المرسى القديم ببنزرت

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تم اليوم الأحد إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهذيب وترميم وتجميل البنايات السكنية بكامل محيط المرسى القديم ببنزرت،وذلك في إطار إعادة إحياء وحسن توظيف الفضاء سياحيا وثقافيا زمعماريا وننمويا عموما.
وقال رئيس جمعية صيانة المدينة ببنزرت، محمد مقداد، خلال موكب أقيم بالمناسبة إن المشروع أنجز بالتعاون بين جمعية صيانة المدينة وجمعية "أنتم تغيّرون بنزرت" وبمساعدة السلطات الجهوية والبلدية وعدد كبير من الجمعيات وفاعلي الخير، وتقدّر تكاليفه الجملية بحوالي 220 ألف دينار، مبينا أن من أبرز عناصر هذا المشروع الذي أطلق تحت شعار "بنزرت بالألوان"، إعادة ترميم المباني التراثية والقديمة لكامل المحيط السكني للمرسى ودهنها بطريقة متعددة الألوان وأنيقة ستزيد من جمالية المنطقة المحيطة بالمرسى.
ومن جانبه ذكر والي بنزرت، محمد قويدر أن مشروع تهذيب وتجميل المرسى القديم هو أحد عناصر مشروع كبير أعدته السلطات الجهوية بالتعاون مع كل المكونات الرسمية والمجتمعية والبرلمانية والمؤسساتية العمومية والخاصة وفاعلي الخير بالجهة، ومنها برمجة تهذيب العيون التاريخية الأربع للمرسى وإعادة تهيئة وتجديد الحوض المائي للمرسى ومشروع تهيئة المتحف الأوقيانوسي وتهذيب المدينة العتيقة والمشروع الضخم المبرمج لإنجاز قناة ربط جانبية للمرسى بالبحر، تتيح الفرصة لتجديد المياه بطريقة أفضل وجعل المرسى حكرا على المترجلين.
كما دعا مختلف الأطراف إلى مزيد الإنخراط ضمن هذه المساعي الجهوية من أجل تثمين هذا الفضاء الذي يعتبر بمثابة اللؤلؤة الفريدة محليا وجهويا ووطنيا وعالميا بل انه حوض "فينيزيا" (مدينة البندقية) البنزرتية والتونسية عموما، على حد تعبيره.
تم اليوم الأحد إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهذيب وترميم وتجميل البنايات السكنية بكامل محيط المرسى القديم ببنزرت،وذلك في إطار إعادة إحياء وحسن توظيف الفضاء سياحيا وثقافيا زمعماريا وننمويا عموما.
وقال رئيس جمعية صيانة المدينة ببنزرت، محمد مقداد، خلال موكب أقيم بالمناسبة إن المشروع أنجز بالتعاون بين جمعية صيانة المدينة وجمعية "أنتم تغيّرون بنزرت" وبمساعدة السلطات الجهوية والبلدية وعدد كبير من الجمعيات وفاعلي الخير، وتقدّر تكاليفه الجملية بحوالي 220 ألف دينار، مبينا أن من أبرز عناصر هذا المشروع الذي أطلق تحت شعار "بنزرت بالألوان"، إعادة ترميم المباني التراثية والقديمة لكامل المحيط السكني للمرسى ودهنها بطريقة متعددة الألوان وأنيقة ستزيد من جمالية المنطقة المحيطة بالمرسى.
ومن جانبه ذكر والي بنزرت، محمد قويدر أن مشروع تهذيب وتجميل المرسى القديم هو أحد عناصر مشروع كبير أعدته السلطات الجهوية بالتعاون مع كل المكونات الرسمية والمجتمعية والبرلمانية والمؤسساتية العمومية والخاصة وفاعلي الخير بالجهة، ومنها برمجة تهذيب العيون التاريخية الأربع للمرسى وإعادة تهيئة وتجديد الحوض المائي للمرسى ومشروع تهيئة المتحف الأوقيانوسي وتهذيب المدينة العتيقة والمشروع الضخم المبرمج لإنجاز قناة ربط جانبية للمرسى بالبحر، تتيح الفرصة لتجديد المياه بطريقة أفضل وجعل المرسى حكرا على المترجلين.
كما دعا مختلف الأطراف إلى مزيد الإنخراط ضمن هذه المساعي الجهوية من أجل تثمين هذا الفضاء الذي يعتبر بمثابة اللؤلؤة الفريدة محليا وجهويا ووطنيا وعالميا بل انه حوض "فينيزيا" (مدينة البندقية) البنزرتية والتونسية عموما، على حد تعبيره.
-
15:30شاهد.. مباشر.. نهائي كأس تونس: الافريقي - النجم
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
-
14:35صفاقس: تجمع احتجاجي نقابي إحياء للذكرى 70 للنكبة
13 ماي 2018
-
14:12المنستير: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر
13 ماي 2018
-
14:05المغرب: تخريب الملعب تزامنا مع إحتفالات جمهور إتحاد طنجة بلقب البطولة !
13 ماي 2018
-
14:01مسيرة سلمية وسط العاصمة لمساندة حقوق المهاجرين المقيمين في تونس
13 ماي 2018
-
13:53تركيا: الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
13 ماي 2018
-
13:29أريانة: إيقاف شخص من أجل تدليس عقد بيع عقار تابع للدولة
13 ماي 2018
-
13:23حمام الغزاز: كشف لغز جريمة قتل والقبض على أب وابنته
13 ماي 2018
-
12:58دبي: حبس امرأة 6 أشهر ادعت اغتصابها من سائح توفي بعد علاقة معها
13 ماي 2018
-
12:53هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة
13 ماي 2018
-
12:38حريق يلتهم أحد أبراج دبي
13 ماي 2018
-
11:57الكشف عن مرجع "داعش" في قطع الرؤوس
13 ماي 2018
-
11:34خليج قابس: اصطياد حوت غريب في الزارات
13 ماي 2018
-
11:00إنطلاق مشروع تهذيب وتجميل البنايات السكنية بمحيط المرسى القديم ببنزرت
13 ماي 2018
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
13 ماي 2018