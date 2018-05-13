خليج قابس: اصطياد حوت غريب في الزارات

الشروق اون ﻻين – قابس - حبيب الحفيان:

تمكن فريق من بحارة الزارات يوم امس السبت من اصطياد حوت غريب عن منطقة خليج قابس يزن اكثر من 300كلغ وحسب المعطيات اﻻولية تقول ان الحوت هو سمك الخلد ويعيش في المياه اﻻستوائية بينما قال بعض قدماء البحارة من بينهم البحار علي الجليلي انه "بهيم البحر" وكانت توجد منه انواع صغيرة الحجم سابقا. الحوت لم يقع بيعه وتم اﻻحتفاظ به من اجل التطوع به لفائدة موائد افطار في شهر رمضان.