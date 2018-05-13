سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية

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افاد بلاغ لوزارة الداخلية نشر صباح اليوم أنه إثر توفر معلومات مفادها تواجد عدد 02 سيارات جزائريّة وتونسيّة بصدد تبادل بضاعة مشبوهة، تمكّنت يوم 12 ماي 2018 دوريّة مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسبيطلة وفرقة الإرشاد بإقليم الحرس الوطني بالقصرين من إيقاف المعنيّين (عدد 02 جزائريّين وعدد 02 تونسيّين) وحجزت لديهم كمية من النقود النحاسيّة المدلسة والمختومة على أساس أنها قطع رومانيّة ذهبيّة (حوالي 600 قطعة)، عدد 320 قطعة نقديّة تونسيّة من فئة 10 مليمات، عدد 50 قطعة نقديّة تونسيّة من فئة 20 مليم، جهاز ميزان إلكتروني ومبلغ مالي من العملة التونسيّة قدره 700 دينار.
وأوضح البلاغ أنه بالتحرّي معهم تبيّن أن الشخصين الجزائريين كانا قد إقتنيا في وقت سابق كمية من القطع النقديّة المدلسة من التونسيّين وعادا لإقتناء كمية ثانية لترويجها ببلادهما.
باستشارة النيابة العموميّة، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسبيطلة بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
افاد بلاغ لوزارة الداخلية نشر صباح اليوم أنه إثر توفر معلومات مفادها تواجد عدد 02 سيارات جزائريّة وتونسيّة بصدد تبادل بضاعة مشبوهة، تمكّنت يوم 12 ماي 2018 دوريّة مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسبيطلة وفرقة الإرشاد بإقليم الحرس الوطني بالقصرين من إيقاف المعنيّين (عدد 02 جزائريّين وعدد 02 تونسيّين) وحجزت لديهم كمية من النقود النحاسيّة المدلسة والمختومة على أساس أنها قطع رومانيّة ذهبيّة (حوالي 600 قطعة)، عدد 320 قطعة نقديّة تونسيّة من فئة 10 مليمات، عدد 50 قطعة نقديّة تونسيّة من فئة 20 مليم، جهاز ميزان إلكتروني ومبلغ مالي من العملة التونسيّة قدره 700 دينار.
وأوضح البلاغ أنه بالتحرّي معهم تبيّن أن الشخصين الجزائريين كانا قد إقتنيا في وقت سابق كمية من القطع النقديّة المدلسة من التونسيّين وعادا لإقتناء كمية ثانية لترويجها ببلادهما.
باستشارة النيابة العموميّة، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسبيطلة بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
13 ماي 2018
-
10:01أحمد العكايشي يتوج بلقب كأس السعودية مع فريق اتحاد جدة
13 ماي 2018
-
09:29“مانشستر سيتي” يُجهز 125 مليون أورو لضم محرز وجورجينيو !
13 ماي 2018
-
09:23السلطات الفرنسية تحدد هوية منفذ هجوم باريس
13 ماي 2018
-
09:12المهدية: إيقاف عنصر تكفيري كان ينوي القيام بعملية إرهابية
13 ماي 2018
-
08:57عقارب تحتفي بالكاتب الطيب التريكي
13 ماي 2018
-
00:36داعش يتبنى الاعتداء بسكين في باريس
13 ماي 2018
-
00:33الغنوشي يتوسّط لحل خلاف بين المغرب والجزائر: حركة النهضة توضّح
13 ماي 2018
-
00:21العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية تونس ولكن ...
13 ماي 2018
-
00:03جندوبة: آلاف الفوانيس تُضيء سماء طبرقة
13 ماي 2018
-
23:40بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية
12 ماي 2018
-
-
22:54مركز السينما العربية يتوج مريم الفرجاني أفضل ممثلة (جائزة النقاد العرب)
12 ماي 2018
-
22:45العراقية دموع تفوز بلقب الموسم الرابع من برنامج the voice
12 ماي 2018
-
22:37الدعوة إلى تأسيس نقابة تعنى بالعاملات في القطاع الفلاحي
12 ماي 2018
-
22:04سوسة: يوم تحسيسي تحت شعار "المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد"
12 ماي 2018
-
21:50بالفيديو.. تنين "ديزني لاند" تحول إلى وحش حقيقي يبث نيرانه
12 ماي 2018
-
21:23بالفيديو.. انفجار وسط مدينة شيكاغو الأمريكية
12 ماي 2018
-
21:15الشرطة الفرنسية تطلق النار على مهاجم طعن مارة بسكين
12 ماي 2018