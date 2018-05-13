سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية

افاد بلاغ لوزارة الداخلية نشر صباح اليوم أنه إثر توفر معلومات مفادها تواجد عدد 02 سيارات جزائريّة وتونسيّة بصدد تبادل بضاعة مشبوهة، تمكّنت يوم 12 ماي 2018 دوريّة مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسبيطلة وفرقة الإرشاد بإقليم الحرس الوطني بالقصرين من إيقاف المعنيّين (عدد 02 جزائريّين وعدد 02 تونسيّين) وحجزت لديهم كمية من النقود النحاسيّة المدلسة والمختومة على أساس أنها قطع رومانيّة ذهبيّة (حوالي 600 قطعة)، عدد 320 قطعة نقديّة تونسيّة من فئة 10 مليمات، عدد 50 قطعة نقديّة تونسيّة من فئة 20 مليم، جهاز ميزان إلكتروني ومبلغ مالي من العملة التونسيّة قدره 700 دينار.

وأوضح البلاغ أنه بالتحرّي معهم تبيّن أن الشخصين الجزائريين كانا قد إقتنيا في وقت سابق كمية من القطع النقديّة المدلسة من التونسيّين وعادا لإقتناء كمية ثانية لترويجها ببلادهما.

باستشارة النيابة العموميّة، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسبيطلة بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.