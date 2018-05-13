نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد

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أعلن فريق باريس سان جيرمان بطل الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم امس السبت عودة مهاجمه البرازيلي "نيمار" للتدريب اليوم الأحد عقب خضوعه لجراحة في قدمه قبل شهرين وذلك للاستعداد للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل.
وخضع المهاجم الدولي لجراحة في قدمه اليمنى قبل شهرين بعد معاناته من كسر في مشط قدمه في 25 فيفري الماضي.
وقال سان جيرمان في بيان "سيبدأ نيمار استعداداته البدنية بالكرة غدا (الاحد). أظهرت فحوصات اليوم أن حالة مشط قدمه مرضية تماما".
وخضع نيمار (26 عاما)، المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في أوت 2017 في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (265.11 مليون دولار)، لجراحة في الثالث من مارس الماضي لكنه من المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم التي تنطلق في 14 من الشهر المقبل.
وغاب نيمار عن اخر شهرين من الموسم الحالي للإصابة وقد تكهنت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية بأنه أبلغ مسؤولي سان جيرمان بأنه يرغب في الرحيل بنهاية الموسم الحالي. وتشير تقارير إلى أن اللاعب البرازيلي يريد الانتقال إلى ريال مدريد الذي حاول ضمه سابقا في 2013 قبل أن ينتقل من "سانتوس" البرازيلي إلى برشلونة.
أعلن فريق باريس سان جيرمان بطل الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم امس السبت عودة مهاجمه البرازيلي "نيمار" للتدريب اليوم الأحد عقب خضوعه لجراحة في قدمه قبل شهرين وذلك للاستعداد للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل.
وخضع المهاجم الدولي لجراحة في قدمه اليمنى قبل شهرين بعد معاناته من كسر في مشط قدمه في 25 فيفري الماضي.
وقال سان جيرمان في بيان "سيبدأ نيمار استعداداته البدنية بالكرة غدا (الاحد). أظهرت فحوصات اليوم أن حالة مشط قدمه مرضية تماما".
وخضع نيمار (26 عاما)، المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في أوت 2017 في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (265.11 مليون دولار)، لجراحة في الثالث من مارس الماضي لكنه من المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم التي تنطلق في 14 من الشهر المقبل.
وغاب نيمار عن اخر شهرين من الموسم الحالي للإصابة وقد تكهنت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية بأنه أبلغ مسؤولي سان جيرمان بأنه يرغب في الرحيل بنهاية الموسم الحالي. وتشير تقارير إلى أن اللاعب البرازيلي يريد الانتقال إلى ريال مدريد الذي حاول ضمه سابقا في 2013 قبل أن ينتقل من "سانتوس" البرازيلي إلى برشلونة.
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
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10:01أحمد العكايشي يتوج بلقب كأس السعودية مع فريق اتحاد جدة
13 ماي 2018
-
09:29“مانشستر سيتي” يُجهز 125 مليون أورو لضم محرز وجورجينيو !
13 ماي 2018
-
09:23السلطات الفرنسية تحدد هوية منفذ هجوم باريس
13 ماي 2018
-
09:12المهدية: إيقاف عنصر تكفيري كان ينوي القيام بعملية إرهابية
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00:36داعش يتبنى الاعتداء بسكين في باريس
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00:33الغنوشي يتوسّط لحل خلاف بين المغرب والجزائر: حركة النهضة توضّح
13 ماي 2018
-
00:21العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية تونس ولكن ...
13 ماي 2018
-
00:03جندوبة: آلاف الفوانيس تُضيء سماء طبرقة
13 ماي 2018
-
23:40بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية
12 ماي 2018
-
-
22:54مركز السينما العربية يتوج مريم الفرجاني أفضل ممثلة (جائزة النقاد العرب)
12 ماي 2018
-
22:45العراقية دموع تفوز بلقب الموسم الرابع من برنامج the voice
12 ماي 2018
-
22:37الدعوة إلى تأسيس نقابة تعنى بالعاملات في القطاع الفلاحي
12 ماي 2018
-
22:04سوسة: يوم تحسيسي تحت شعار "المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد"
12 ماي 2018
-
21:50بالفيديو.. تنين "ديزني لاند" تحول إلى وحش حقيقي يبث نيرانه
12 ماي 2018
-
21:23بالفيديو.. انفجار وسط مدينة شيكاغو الأمريكية
12 ماي 2018
-
21:15الشرطة الفرنسية تطلق النار على مهاجم طعن مارة بسكين
12 ماي 2018