نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد

أعلن فريق باريس سان جيرمان بطل الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم امس السبت عودة مهاجمه البرازيلي "نيمار" للتدريب اليوم الأحد عقب خضوعه لجراحة في قدمه قبل شهرين وذلك للاستعداد للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل.

وخضع المهاجم الدولي لجراحة في قدمه اليمنى قبل شهرين بعد معاناته من كسر في مشط قدمه في 25 فيفري الماضي.

وقال سان جيرمان في بيان "سيبدأ نيمار استعداداته البدنية بالكرة غدا (الاحد). أظهرت فحوصات اليوم أن حالة مشط قدمه مرضية تماما".

وخضع نيمار (26 عاما)، المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في أوت 2017 في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (265.11 مليون دولار)، لجراحة في الثالث من مارس الماضي لكنه من المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم التي تنطلق في 14 من الشهر المقبل.

وغاب نيمار عن اخر شهرين من الموسم الحالي للإصابة وقد تكهنت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية بأنه أبلغ مسؤولي سان جيرمان بأنه يرغب في الرحيل بنهاية الموسم الحالي. وتشير تقارير إلى أن اللاعب البرازيلي يريد الانتقال إلى ريال مدريد الذي حاول ضمه سابقا في 2013 قبل أن ينتقل من "سانتوس" البرازيلي إلى برشلونة.