أحمد العكايشي يتوج بلقب كأس السعودية مع فريق اتحاد جدة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

توّج التونسي أحمد العكايشي بلقب كأس السعودية لكرة القدم مع فريقه اتحاد جدة وذلك بعد فوزه خلال الحصص الإضافية مساء امس السبت على نادي الفيصلي بنتيجة 1/3.

وخاض اللاعب الدولي التونسي (29 سنة) المباراة اساسيا مع فريقه قبل ان يتم تغييره في الدقيقة 79.

وكان اتحاد جدة قد تاهل إلى نصف نهائي كأس السعودية بفوزه على فريق الشباب الذي يحرس شباكه الحارس السابق للنادي الافريقي فاروق بن مصطفى بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وواجه الاتحاد في المربع الذهبي فريق الباطن الذي ينشط في صفوفه قائد المنتخب التونسي لكرة القدم الحارس ايمن البلبولي.