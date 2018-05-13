“مانشستر سيتي” يُجهز 125 مليون أورو لضم محرز وجورجينيو !

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كشفت صحيفة “الدايلي مايل” البريطانية أن إدارة “مانشستر سيتي” تجهز مايقارب الـ125 مليون أورو لضم كل من محرز لاعب “ليستر سيتي” وجورجينيو لاعب “نابولي”.

وأكدت ذات المصادر أن قيمة لاعب “نابولي” ستكون في حدود الـ55 مليون أورو، وإدارة “البارتينوبي” لن تقف عائقا أمام رحيله.في حين ستعرض إدارة “السيتي” ما يقارب الـ70 مليون أورو لضم رياض محرز نجم “الفوكسيس”.