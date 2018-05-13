السلطات الفرنسية تحدد هوية منفذ هجوم باريس

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أفادت إذاعة Europe1 بأن منفّذ الطعن الذي وقع مساء السبت في باريس، شاب عشريني شيشاني الأصل، مشيرة إلى أن الشرطة قد تمكنت من تحديد هويته بعد رفع بصماته.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر قضائي فرنسي أن الشرطة أوقفت والدي منفذ الهجوم للتحقيق معهما. وتبنى العملية تنظيم "داعش" الإرهابي حيث تناقلت صفحات الموالين له، بيانا يتبنى فيه الهجوم، ويؤكد أن منفذ عملية الطعن من "جنوده".
وتناقلت وسائل الإعلام أن شابا شرع في طعن المارة وسط العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس وقتل شخصا وأصاب 8 آخرين، واستمر في ملاحقة المارة حتى وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتصفيته على أيديهم.
أفادت إذاعة Europe1 بأن منفّذ الطعن الذي وقع مساء السبت في باريس، شاب عشريني شيشاني الأصل، مشيرة إلى أن الشرطة قد تمكنت من تحديد هويته بعد رفع بصماته.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر قضائي فرنسي أن الشرطة أوقفت والدي منفذ الهجوم للتحقيق معهما. وتبنى العملية تنظيم "داعش" الإرهابي حيث تناقلت صفحات الموالين له، بيانا يتبنى فيه الهجوم، ويؤكد أن منفذ عملية الطعن من "جنوده".
وتناقلت وسائل الإعلام أن شابا شرع في طعن المارة وسط العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس وقتل شخصا وأصاب 8 آخرين، واستمر في ملاحقة المارة حتى وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتصفيته على أيديهم.
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
13 ماي 2018
-
10:01أحمد العكايشي يتوج بلقب كأس السعودية مع فريق اتحاد جدة
13 ماي 2018
-
09:29“مانشستر سيتي” يُجهز 125 مليون أورو لضم محرز وجورجينيو !
13 ماي 2018
-
09:23السلطات الفرنسية تحدد هوية منفذ هجوم باريس
13 ماي 2018
-
09:12المهدية: إيقاف عنصر تكفيري كان ينوي القيام بعملية إرهابية
13 ماي 2018
-
08:57عقارب تحتفي بالكاتب الطيب التريكي
13 ماي 2018
-
00:36داعش يتبنى الاعتداء بسكين في باريس
13 ماي 2018
-
00:33الغنوشي يتوسّط لحل خلاف بين المغرب والجزائر: حركة النهضة توضّح
13 ماي 2018
-
00:21العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية تونس ولكن ...
13 ماي 2018
-
00:03جندوبة: آلاف الفوانيس تُضيء سماء طبرقة
13 ماي 2018
-
23:40بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية
12 ماي 2018
-
-
22:54مركز السينما العربية يتوج مريم الفرجاني أفضل ممثلة (جائزة النقاد العرب)
12 ماي 2018
-
22:45العراقية دموع تفوز بلقب الموسم الرابع من برنامج the voice
12 ماي 2018
-
22:37الدعوة إلى تأسيس نقابة تعنى بالعاملات في القطاع الفلاحي
12 ماي 2018
-
22:04سوسة: يوم تحسيسي تحت شعار "المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد"
12 ماي 2018
-
21:50بالفيديو.. تنين "ديزني لاند" تحول إلى وحش حقيقي يبث نيرانه
12 ماي 2018
-
21:23بالفيديو.. انفجار وسط مدينة شيكاغو الأمريكية
12 ماي 2018
-
21:15الشرطة الفرنسية تطلق النار على مهاجم طعن مارة بسكين
12 ماي 2018