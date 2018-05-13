السلطات الفرنسية تحدد هوية منفذ هجوم باريس

أفادت إذاعة Europe1 بأن منفّذ الطعن الذي وقع مساء السبت في باريس، شاب عشريني شيشاني الأصل، مشيرة إلى أن الشرطة قد تمكنت من تحديد هويته بعد رفع بصماته.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر قضائي فرنسي أن الشرطة أوقفت والدي منفذ الهجوم للتحقيق معهما. وتبنى العملية تنظيم "داعش" الإرهابي حيث تناقلت صفحات الموالين له، بيانا يتبنى فيه الهجوم، ويؤكد أن منفذ عملية الطعن من "جنوده".

وتناقلت وسائل الإعلام أن شابا شرع في طعن المارة وسط العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس وقتل شخصا وأصاب 8 آخرين، واستمر في ملاحقة المارة حتى وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتصفيته على أيديهم.