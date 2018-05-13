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يوم الأحد 13 ماي 2018
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المهدية: إيقاف عنصر تكفيري كان ينوي القيام بعملية إرهابية
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الأولى
المهدية: إيقاف عنصر تكفيري كان ينوي القيام بعملية إرهابية
13 ماي 2018 | 09:12

كشف بلاغ لوزارة الداخلية صدر مساء امس السبت أن مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية تمكنت من إيقاف عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بمعتمدية ملولش ولاية المهدية.

وأوضح البلاغ أنه بالتحري معه تبين انه يتواصل مع عنصر إرهابي اصيل الجهة ومتواجد حاليا ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا وذلك عبر تطبيقة "الميسنجر"، كما اعترف ان هذا الأخير حرضه واقنعه خلال تواصله معه بضرورة القيام بعمليات إرهابية تستهدف أعوان امن ومن اسماهم بالمتعاونين معهم وتصفيتهم بواسطة الطعن بسكاكين، وقد تم تحديد الأهداف ورصدها قبل تنفيذ تلك العمليات.

واشار بلاغ وزارة الداخلية أن المعني اعترف خلال التحريات معه انه كان ينوي المشاركة في احدى تلك العمليات الإرهابية.

وقد تمت احالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمزيد التحري معه.

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الأولى
المهدية: إيقاف عنصر تكفيري كان ينوي القيام بعملية إرهابية
13 ماي 2018 | 09:12

كشف بلاغ لوزارة الداخلية صدر مساء امس السبت أن مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية تمكنت من إيقاف عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بمعتمدية ملولش ولاية المهدية.

وأوضح البلاغ أنه بالتحري معه تبين انه يتواصل مع عنصر إرهابي اصيل الجهة ومتواجد حاليا ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا وذلك عبر تطبيقة "الميسنجر"، كما اعترف ان هذا الأخير حرضه واقنعه خلال تواصله معه بضرورة القيام بعمليات إرهابية تستهدف أعوان امن ومن اسماهم بالمتعاونين معهم وتصفيتهم بواسطة الطعن بسكاكين، وقد تم تحديد الأهداف ورصدها قبل تنفيذ تلك العمليات.

واشار بلاغ وزارة الداخلية أن المعني اعترف خلال التحريات معه انه كان ينوي المشاركة في احدى تلك العمليات الإرهابية.

وقد تمت احالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمزيد التحري معه.

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