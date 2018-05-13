المهدية: إيقاف عنصر تكفيري كان ينوي القيام بعملية إرهابية

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كشف بلاغ لوزارة الداخلية صدر مساء امس السبت أن مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية تمكنت من إيقاف عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بمعتمدية ملولش ولاية المهدية.
وأوضح البلاغ أنه بالتحري معه تبين انه يتواصل مع عنصر إرهابي اصيل الجهة ومتواجد حاليا ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا وذلك عبر تطبيقة "الميسنجر"، كما اعترف ان هذا الأخير حرضه واقنعه خلال تواصله معه بضرورة القيام بعمليات إرهابية تستهدف أعوان امن ومن اسماهم بالمتعاونين معهم وتصفيتهم بواسطة الطعن بسكاكين، وقد تم تحديد الأهداف ورصدها قبل تنفيذ تلك العمليات.
واشار بلاغ وزارة الداخلية أن المعني اعترف خلال التحريات معه انه كان ينوي المشاركة في احدى تلك العمليات الإرهابية.
وقد تمت احالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمزيد التحري معه.
كشف بلاغ لوزارة الداخلية صدر مساء امس السبت أن مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية تمكنت من إيقاف عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بمعتمدية ملولش ولاية المهدية.
وأوضح البلاغ أنه بالتحري معه تبين انه يتواصل مع عنصر إرهابي اصيل الجهة ومتواجد حاليا ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا وذلك عبر تطبيقة "الميسنجر"، كما اعترف ان هذا الأخير حرضه واقنعه خلال تواصله معه بضرورة القيام بعمليات إرهابية تستهدف أعوان امن ومن اسماهم بالمتعاونين معهم وتصفيتهم بواسطة الطعن بسكاكين، وقد تم تحديد الأهداف ورصدها قبل تنفيذ تلك العمليات.
واشار بلاغ وزارة الداخلية أن المعني اعترف خلال التحريات معه انه كان ينوي المشاركة في احدى تلك العمليات الإرهابية.
وقد تمت احالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمزيد التحري معه.
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
13 ماي 2018
-
10:01أحمد العكايشي يتوج بلقب كأس السعودية مع فريق اتحاد جدة
13 ماي 2018
-
09:29“مانشستر سيتي” يُجهز 125 مليون أورو لضم محرز وجورجينيو !
13 ماي 2018
-
09:23السلطات الفرنسية تحدد هوية منفذ هجوم باريس
13 ماي 2018
-
09:12المهدية: إيقاف عنصر تكفيري كان ينوي القيام بعملية إرهابية
13 ماي 2018
-
08:57عقارب تحتفي بالكاتب الطيب التريكي
13 ماي 2018
-
00:36داعش يتبنى الاعتداء بسكين في باريس
13 ماي 2018
-
00:33الغنوشي يتوسّط لحل خلاف بين المغرب والجزائر: حركة النهضة توضّح
13 ماي 2018
-
00:21العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية تونس ولكن ...
13 ماي 2018
-
00:03جندوبة: آلاف الفوانيس تُضيء سماء طبرقة
13 ماي 2018
-
23:40بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية
12 ماي 2018
-
-
22:54مركز السينما العربية يتوج مريم الفرجاني أفضل ممثلة (جائزة النقاد العرب)
12 ماي 2018
-
22:45العراقية دموع تفوز بلقب الموسم الرابع من برنامج the voice
12 ماي 2018
-
22:37الدعوة إلى تأسيس نقابة تعنى بالعاملات في القطاع الفلاحي
12 ماي 2018
-
22:04سوسة: يوم تحسيسي تحت شعار "المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد"
12 ماي 2018
-
21:50بالفيديو.. تنين "ديزني لاند" تحول إلى وحش حقيقي يبث نيرانه
12 ماي 2018
-
21:23بالفيديو.. انفجار وسط مدينة شيكاغو الأمريكية
12 ماي 2018
-
21:15الشرطة الفرنسية تطلق النار على مهاجم طعن مارة بسكين
12 ماي 2018