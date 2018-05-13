عقارب تحتفي بالكاتب الطيب التريكي

الشروق أون لاين - رابح المجبري

لقي الكتاب الجديد الذي أصدرته الكاتبة والشاعرة فاتن الحفيان حول الطيب التريكي حفاوة خاصة إثر تقديمه في فضاء المكتبة العمومية بعقارب. وقد ثمن الحضور هذا الكتاب القيم الذي يوثق مسبرة كاتب ومرب وشخصية وطنية بأسلوب أدبي رشيق يجمع بين المعلومة القيمة وسلاسة العبارة.

الكتاب الذي تناول سيرة الكاتب الكبير الطيب التريكي مثل حدثا استثنائيا منذ نزوله للأسواق خاصة وهو يتناول سيرة كاتب محنك ومرب ورجل دولة بامتياز أعطى الكثير لتونس وصفاقس وخصوصا مسقط رأسه عقارب أين تم تقديم الكتاب من طرف الأستاذ بوزيد بوكثير والباحث عمار بن حمودة بحضور صاحبة الأثر فاتن الحفيان ومجموعة من أحباء الكاتب من المثقفين الذي أثروا اللقاء بنقاشات ومعلومات حول سيرة الكاتب الراحل.

بقي نشير أن الكتاب يحمل عنوان" الطيب التريكي..نضال مرب. مسيرة كاتب متعدد"سبق وأن تم الاحتفاء به في المركب الثقافي محمد الجموسي وكذاك خلال يوم الاحتفاء بالمؤلفين مؤخرا بصفاقس.