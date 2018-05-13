عقارب تحتفي بالكاتب الطيب التريكي

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الشروق أون لاين - رابح المجبري
لقي الكتاب الجديد الذي أصدرته الكاتبة والشاعرة فاتن الحفيان حول الطيب التريكي حفاوة خاصة إثر تقديمه في فضاء المكتبة العمومية بعقارب. وقد ثمن الحضور هذا الكتاب القيم الذي يوثق مسبرة كاتب ومرب وشخصية وطنية بأسلوب أدبي رشيق يجمع بين المعلومة القيمة وسلاسة العبارة.
الكتاب الذي تناول سيرة الكاتب الكبير الطيب التريكي مثل حدثا استثنائيا منذ نزوله للأسواق خاصة وهو يتناول سيرة كاتب محنك ومرب ورجل دولة بامتياز أعطى الكثير لتونس وصفاقس وخصوصا مسقط رأسه عقارب أين تم تقديم الكتاب من طرف الأستاذ بوزيد بوكثير والباحث عمار بن حمودة بحضور صاحبة الأثر فاتن الحفيان ومجموعة من أحباء الكاتب من المثقفين الذي أثروا اللقاء بنقاشات ومعلومات حول سيرة الكاتب الراحل.
بقي نشير أن الكتاب يحمل عنوان" الطيب التريكي..نضال مرب. مسيرة كاتب متعدد"سبق وأن تم الاحتفاء به في المركب الثقافي محمد الجموسي وكذاك خلال يوم الاحتفاء بالمؤلفين مؤخرا بصفاقس.
الشروق أون لاين - رابح المجبري
لقي الكتاب الجديد الذي أصدرته الكاتبة والشاعرة فاتن الحفيان حول الطيب التريكي حفاوة خاصة إثر تقديمه في فضاء المكتبة العمومية بعقارب. وقد ثمن الحضور هذا الكتاب القيم الذي يوثق مسبرة كاتب ومرب وشخصية وطنية بأسلوب أدبي رشيق يجمع بين المعلومة القيمة وسلاسة العبارة.
الكتاب الذي تناول سيرة الكاتب الكبير الطيب التريكي مثل حدثا استثنائيا منذ نزوله للأسواق خاصة وهو يتناول سيرة كاتب محنك ومرب ورجل دولة بامتياز أعطى الكثير لتونس وصفاقس وخصوصا مسقط رأسه عقارب أين تم تقديم الكتاب من طرف الأستاذ بوزيد بوكثير والباحث عمار بن حمودة بحضور صاحبة الأثر فاتن الحفيان ومجموعة من أحباء الكاتب من المثقفين الذي أثروا اللقاء بنقاشات ومعلومات حول سيرة الكاتب الراحل.
بقي نشير أن الكتاب يحمل عنوان" الطيب التريكي..نضال مرب. مسيرة كاتب متعدد"سبق وأن تم الاحتفاء به في المركب الثقافي محمد الجموسي وكذاك خلال يوم الاحتفاء بالمؤلفين مؤخرا بصفاقس.
-
10:37سبيطلة: يبيعان قطع نقدية تونسية على اساس انها قطع رومانية
13 ماي 2018
-
10:22نيمار يستأنف تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد
13 ماي 2018
-
10:01أحمد العكايشي يتوج بلقب كأس السعودية مع فريق اتحاد جدة
13 ماي 2018
-
09:29“مانشستر سيتي” يُجهز 125 مليون أورو لضم محرز وجورجينيو !
13 ماي 2018
-
09:23السلطات الفرنسية تحدد هوية منفذ هجوم باريس
13 ماي 2018
-
09:12المهدية: إيقاف عنصر تكفيري كان ينوي القيام بعملية إرهابية
13 ماي 2018
-
08:57عقارب تحتفي بالكاتب الطيب التريكي
13 ماي 2018
-
00:36داعش يتبنى الاعتداء بسكين في باريس
13 ماي 2018
-
00:33الغنوشي يتوسّط لحل خلاف بين المغرب والجزائر: حركة النهضة توضّح
13 ماي 2018
-
00:21العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية تونس ولكن ...
13 ماي 2018
-
00:03جندوبة: آلاف الفوانيس تُضيء سماء طبرقة
13 ماي 2018
-
23:40بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية
12 ماي 2018
-
-
22:54مركز السينما العربية يتوج مريم الفرجاني أفضل ممثلة (جائزة النقاد العرب)
12 ماي 2018
-
22:45العراقية دموع تفوز بلقب الموسم الرابع من برنامج the voice
12 ماي 2018
-
22:37الدعوة إلى تأسيس نقابة تعنى بالعاملات في القطاع الفلاحي
12 ماي 2018
-
22:04سوسة: يوم تحسيسي تحت شعار "المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد"
12 ماي 2018
-
21:50بالفيديو.. تنين "ديزني لاند" تحول إلى وحش حقيقي يبث نيرانه
12 ماي 2018
-
21:23بالفيديو.. انفجار وسط مدينة شيكاغو الأمريكية
12 ماي 2018
-
21:15الشرطة الفرنسية تطلق النار على مهاجم طعن مارة بسكين
12 ماي 2018