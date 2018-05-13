الفايسبوكيون واجتماع وثيقة قرطاج:تفاؤل... وتساؤل!

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قبل اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج الذي سيكون خلال الأيام القريبة القادمة تحت اشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يعلق الكثير من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك آمالا كبيرة على أن يؤدي الاجتماع وينجح في حلحلة الأزمة وضخ دماء جديدة في الحكومة .
فقد أكد صبري الفاهم في تدوينة له أن الوضع التي تعيشه البلاد على درجة كبيرة من الصعوبة والتعقيد ومن الضروري الاسراع بضخ دماء جديدة وتشكيل حكومة تكنوقراط تتكون من كفاءات غير متحزبة قادرة على انقاذ بلادنا من الأزمة التي تهددها.
من جهته أبدى عبد القادر المدنيني في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الكثير من التحمس لتغيير بعض أعضاء الحكومة والقيام بعملية استباقية من أجل حلحلة الوضع الاقتصادي المتردي والسعي الى تحقيق القفزة المرجوة والارتقاء بمستوى عيش المواطن وتحسين مقدرته الشرائية والسعي الى الحد من الاحتقان الاجتماعي .
ويرى البعض من الفايسبوكيين أن الحكومة الحالية لم تعد قادرة على تقديم الاضافة وحادت عن أهداف وثيقة قرطاج وليس بإمكانها انقاذ البلاد من الوضع المتعفن وبالتالي فانهم طالبوا بضرورة تغييرها بأعضاء جدد .
ويعلق الفايسبوكيون آمالا عريضة على اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج في أن ينجح في ايجاد الحلول الناجعة الكفيلة بتجنيب البلاد مزيدا من التعفن
ولكن عملية الانقاذ حسب البعض الآخر من الفايسبوكيين يمكن أن تتم دون تغيير أعضاء حكومة الوحدة الوطنية وفي هذا الاطار أشار فائز لشهب في تدوينة له أن المهم ليس في تغيير الحكومة التي نجحت في تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية الهامة وساهمت في انجاح الانتخابات البلدية ولكن الأهم حسب اعتقادي اعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى ورهانات المرحلة الصعبة والتركيز على حلحلة الأزمة الاجتماعية ووضع خطة عاجلة للمشاكل الاقتصادية.
من جهتها أكدت منى بن زيد في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الاشكال ليس في تغيير أسماء بأسماء أخرى ولكن يجب أن يتم تقييم جدي لوثيقة قرطاج والتركيز على أولويات أخرى تساهم في امتصاص الغضب الاجتماعي والحد من حالة الاحتقان والعمل على صياغة خارطة طريق جديدة تعمل على حل المعضلات التي يعاني منها الشعب مثل البطالة والفقر وضعف المقدرة الشرائية.
قبل اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج الذي سيكون خلال الأيام القريبة القادمة تحت اشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يعلق الكثير من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك آمالا كبيرة على أن يؤدي الاجتماع وينجح في حلحلة الأزمة وضخ دماء جديدة في الحكومة .
فقد أكد صبري الفاهم في تدوينة له أن الوضع التي تعيشه البلاد على درجة كبيرة من الصعوبة والتعقيد ومن الضروري الاسراع بضخ دماء جديدة وتشكيل حكومة تكنوقراط تتكون من كفاءات غير متحزبة قادرة على انقاذ بلادنا من الأزمة التي تهددها.
من جهته أبدى عبد القادر المدنيني في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الكثير من التحمس لتغيير بعض أعضاء الحكومة والقيام بعملية استباقية من أجل حلحلة الوضع الاقتصادي المتردي والسعي الى تحقيق القفزة المرجوة والارتقاء بمستوى عيش المواطن وتحسين مقدرته الشرائية والسعي الى الحد من الاحتقان الاجتماعي .
ويرى البعض من الفايسبوكيين أن الحكومة الحالية لم تعد قادرة على تقديم الاضافة وحادت عن أهداف وثيقة قرطاج وليس بإمكانها انقاذ البلاد من الوضع المتعفن وبالتالي فانهم طالبوا بضرورة تغييرها بأعضاء جدد .
ويعلق الفايسبوكيون آمالا عريضة على اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج في أن ينجح في ايجاد الحلول الناجعة الكفيلة بتجنيب البلاد مزيدا من التعفن
ولكن عملية الانقاذ حسب البعض الآخر من الفايسبوكيين يمكن أن تتم دون تغيير أعضاء حكومة الوحدة الوطنية وفي هذا الاطار أشار فائز لشهب في تدوينة له أن المهم ليس في تغيير الحكومة التي نجحت في تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية الهامة وساهمت في انجاح الانتخابات البلدية ولكن الأهم حسب اعتقادي اعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى ورهانات المرحلة الصعبة والتركيز على حلحلة الأزمة الاجتماعية ووضع خطة عاجلة للمشاكل الاقتصادية.
من جهتها أكدت منى بن زيد في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الاشكال ليس في تغيير أسماء بأسماء أخرى ولكن يجب أن يتم تقييم جدي لوثيقة قرطاج والتركيز على أولويات أخرى تساهم في امتصاص الغضب الاجتماعي والحد من حالة الاحتقان والعمل على صياغة خارطة طريق جديدة تعمل على حل المعضلات التي يعاني منها الشعب مثل البطالة والفقر وضعف المقدرة الشرائية.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018