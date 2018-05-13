تفكيك شبكة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني يوم الجمعة 11 ماي 2018 من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين عدد 02 احياء شعبية بالعاصمة وإيقاف أحد عناصرها وعمره 39 سنة وحجزت لديه حوالي 02 كلغ ونصف من مخدر القنب الهندي «الزطلة».

و باستشارة النيابة العمومية، اذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به وادراج طرف آخر مورط في القضية بالتفتيش.