توقيع 3 اتفاقيات بين تونس والجزائر

انتظمت الدورة الثانية لاجتماع اللجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية في المجال البيئي وتم على اثرها توقيع ثلاث اتفاقيات اطارية للتعاون في المجال البيئي بين المؤسسات التونسية العاملة في المجال البيئي ونظيراتها الجزائرية . وتتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتونس والوكالة الوطنية للنفايات بالجزائر في تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في مجال التصرف في النفايات.

وأبرمت الاتفاقية الثانية بين الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتونس والمعهد الوطني للتكوينات البيئية بالجزائر لتعزيز علاقات التبادل المشترك في المجال البيئي بين الطرفين ..